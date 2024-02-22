Бундестаг отверг поставку ракет Taurus в Украину

Шольц уклонился от вопроса о доставке Taurus Украине на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля, но заявил, что Германия всегда сделает все возможное, чтобы поддержать Украину.

Сегодня, 22 февраля, вскоре после отклонения консервативной резолюции, Бундестаг 382 голосами против 284 принял альтернативную резолюцию, в которой говорится об оружии дальнего действия, которое теоретически может включать в себя Taurus.

Мерц обвинил Шольца в невыполнении своего обещания добиться поворотного момента в оборонной политике Германии, которое канцлер пообещал вскоре после возобновления российского вторжения в Украину два года назад. Если к задаче оснащения немецкой армии новой техникой и укрепления обороны Европы относиться серьезно, то большая часть задачи не решена, заявил Мерц.

Однако в резолюции, принятой коалицией Шольца, говорится, что "Украина должна продолжать иметь возможность осуществлять атаки на военные объекты, такие как склады боеприпасов, пути снабжения и командные пункты далеко за линией фронта, и должна быть в состоянии защитить своих солдат от многочисленных атак армии РФ".

Однако какое именно оружие имеется в виду под этой формулировкой, неясно. Ряд депутатов, представляющих "Зеленых" и СвДП, считают, что имеется в виду Taurus.

В то же время лидер фракции социал-демократов (СДПГ), которую представляет Шольц, Габриэла Генрих заявила, что речь не обязательно идет о Taurus. "Это вопрос интерпретации (..). Дело в том, что мы не провели в этом вопросе красной линии", - сказала Генрих.

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