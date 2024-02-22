Бундестаг отверг поставку ракет Taurus в Украину

В четверг, 22 февраля, немецкий парламент отклонил представленную оппозицией резолюцию о поставках Украине крылатых ракет Taurus, но принял альтернативную, призывающую к расширению помощи Украине и поставкам оружия большой дальности.
До сих пор канцлер Олаф Шольц блокировал передачу Украине Taurus немецкого производства, выразив обеспокоенность тем, что ракеты большой дальности могут быть использованы для обстрела территории России, что может привести к эскалации боевых действий.
За резолюцию, представленную оппозиционными консерваторами (ХДС/ХСС), проголосовали всего 182 депутата, против - 480.
Лидер ХДС Фридрих Мерц призвал членов коалиции Шольца бросить вызов канцлеру и проголосовать за резолюцию. "Украина до сих пор не получает всех материалов, которые ей срочно необходимы для отражения агрессивной войны России", - подчеркнул Мерц.
Многие члены коалиции, особенно "Зеленые" и "Свободные демократы" (СвДП), поддерживают идею поставок Tautus в Украину, но не голосовали против Шольца и не поддержали консервативную резолюцию.
Украина официально запросила ракеты Taurus у правительства Германии в мае прошлого года. Эти ракеты могут очень точно поражать цели на расстоянии до 500 километров. Киев утверждает, что Taurus — наиболее подходящая ракета для поражения российских объектов далеко за линией фронта на оккупированных территориях Украины. Украинские официальные лица также пытались убедить Шольца, что ракеты не будут использоваться против целей на территории России.
Шольц уклонился от вопроса о доставке Taurus Украине на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля, но заявил, что Германия всегда сделает все возможное, чтобы поддержать Украину.
Сегодня, 22 февраля, вскоре после отклонения консервативной резолюции, Бундестаг 382 голосами против 284 принял альтернативную резолюцию, в которой говорится об оружии дальнего действия, которое теоретически может включать в себя Taurus.
Мерц обвинил Шольца в невыполнении своего обещания добиться поворотного момента в оборонной политике Германии, которое канцлер пообещал вскоре после возобновления российского вторжения в Украину два года назад. Если к задаче оснащения немецкой армии новой техникой и укрепления обороны Европы относиться серьезно, то большая часть задачи не решена, заявил Мерц.
Однако в резолюции, принятой коалицией Шольца, говорится, что "Украина должна продолжать иметь возможность осуществлять атаки на военные объекты, такие как склады боеприпасов, пути снабжения и командные пункты далеко за линией фронта, и должна быть в состоянии защитить своих солдат от многочисленных атак армии РФ".
Однако какое именно оружие имеется в виду под этой формулировкой, неясно. Ряд депутатов, представляющих "Зеленых" и СвДП, считают, что имеется в виду Taurus.
В то же время лидер фракции социал-демократов (СДПГ), которую представляет Шольц, Габриэла Генрих заявила, что речь не обязательно идет о Taurus. "Это вопрос интерпретации (..). Дело в том, что мы не провели в этом вопросе красной линии", - сказала Генрих.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!