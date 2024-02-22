Видео ⟩ За занавесом: российская пропаганда смерть Навального игнорирует

На минувшей неделе российские пропагандистские передачи больше всего отличились именно замалчиванием существенной информации: СМИ организованно молчали как об осуществленном Украиной подрыве российского военного корабля, так и об убийстве лидера российской оппозиции Алексея Навального, не упоминались и прокатившиеся по России в связи с этой смертью протесты. Кроме того, в отличие от западных СМИ, российские не сочли нужным упоминать о том, что Россия объявила в розыск "нацистов" из иностранных парламентов и правительств, в том числе латвийских политиков.
То, о чем русские пропагандисты говорили, и причем очень громко, - это захват украинского города Авдеевка, что, по их мнению, является лишь началом череды будущих побед.
При этом американский телеканал CNN сообщает, что само по себе поражение в Авдеевке не вызовет существенных изменений в расстановке сил Украины. Эта потеря имеет лишь умеренно-стратегическое значение. Украина все же продержала этот город десять лет с момента первого вторжения России в 2014 году в регион Донбасса и объявила о добровольном отступлении из города после многомесячного колоссального давления России, чему, возможно, способствовали некоторые политические реалии.
Как сообщает CNN, критики украинской политики утверждают, что оборона Бахмута - еще одного города на восточном фронте, на захват которого в прошлом году Москва положила тысячи жизней, - стоила Киеву ресурсов, которые следовало бы приберечь для контрнаступления на юге прошлым летом. В связи с этим отступление из Авдеевки связано с нежеланием повторять бахмутский сценарий.
Кроме того, пропагандисты широко освещали интервью президента России Владимира Путина Павлу Зарубину и в очередной раз обсуждали "мудрость" Путина.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
Не обошлось и без долгих рассуждений о захватившем Запад нацизме и о том, что Европа разработала особую "систему реабилитации" нацизма. Пропагандист Владимир Соловьев даже не постеснялся обвинить союзников по Второй мировой войне в том, что у них никогда не было претензий к нацизму.
Молчание о Навальном и русском десантном корабле
Весь западный мир был шокирован известием об убийстве в колонии лидера российской оппозиции Алексея Навального, в которой тот отбывал тюремный срок за свои политические взгляды. Лидеры западных стран, включая хозяина Белого дома Джо Байдена, уже заявили о том, что ответственность за смерть Навального должен полностью взять на себя Кремль. Западные СМИ также широко цитировали слова президента Латвии Эдгара Ринкевича о том, что с Навальным жестоко расправился Кремль.
Между тем, сами россияне упомянули о смерти Навального лишь мимоходом. В день его смерти в передаче "60 минут" речь об этом не шла вообще. А в новостях в данной связи прозвучала лишь пара предложений: "В пятницу в колонии скончался Алексей Навальный, потерявший сознание во время прогулки. Немедленно прибывшим медикам спасти Навального не удалось". Не просочились в российское информационное поле ни сведения о реакции лидеров западных стран, ни публикации западных журналистов и политологов в этой связи. Также не упоминались заявления вдовы Навального Юлии и протесты с последующими задержаниями их участников. Произошедшее в исполнении Кремля преподносилось как абсолютно будничная новость - умер один заключенный. И все. Без какого-либо контекста. Так сказать, одним "навальным" больше, одним меньше, какая разница.
Правда, было одно исключение. В шоу одиозного пропагандиста Владимира Соловьева этой теме было посвящено пять минут. Все началось с заявления Соловьева о том, что нужно задаться вопросом, кому было выгодно убийство Навального. Это определенно не Россия, которую теперь лживо обвиняют во всех смертных грехах. По мнению Соловьева, примечательно, что Навальный был убит именно в тот день, когда началась Мюнхенская конференция по безопасности - крупнейший слет русофобов, на который лидеры западных стран пришли с уже подготовленными заявлениями в связи со смертью Навального. Соловьев сделал однозначный намек на то, что убийство Навального совершили подлые западные спецслужбы, чтобы потом в нем можно было обвинить Россию. Очевидно, пропагандистов в таких нелепых теориях заговора не смущает даже то, что фактически это служит признанием никудышной охраны российских тюрем, в которых могут беспрепятственно проводить свои операции западные спецслужбы.
При этом западная пресса связывает убийство Навального с предстоящими в марте выборами президента России и отмечает, что хотя Навальный и находился в тюрьме, но будучи жив, очевидно, продолжал создавать угрозу власти Кремля. Как написал в соцсети "X" бывший директор по планированию политики Госдепартамента США Дэн Росс, то, что "русские не возвращают тело Навального близким, говорит о том, что он не умер естественной смертью. Не хватило того, что он был помещен в тюрьму в глуши, его пришлось убить. К сожалению, Путин считает, что это преступление останется безнаказанным. Будем надеяться, что это не так".
Еще одним замалчиваемым пропагандистами фактом стало уничтожение российского десантного корабля "Цезарь Куников", вызвавшее волну иронии в западных СМИ.
Путин предпочитает Байдена
С повышенным интересом официальные российские СМИ вещали об интервью президента России Владимира Путина пропагандисту Павлу Зарубину, которое состоялось вскоре после интервью Путина Такеру Карлсону. В разговоре с Зарубиным Путин выразил недовольство мягкими вопросами Карлсона, так как якобы собирался ответить на гораздо более острые вопросы и донести свое послание.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
На вопрос Зарубина о том, кого из кандидатов он хотел бы видеть победителем на предстоящих осенью президентских выборах в США, Путин ответил, что Байдена, поскольку тот более предсказуем. Пропагандисты, до сих пор открыто выражавшие свои симпатии Дональду Трампу, не смутились и после откровений Путина. Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева заявила, что России Байден очень выгоден, так как никто другой не сделал столько для подрыва могущества США, сколько действующий президент. Она перечислила все "грехи" Байдена, от намерения штата Техас отделиться от США до высокой инфляции и безработицы. Не был забыт и вывод войск США из Афганистана. В связи с этим Скабеева завершила свой монолог выводом о том, что переизбрание Байдена - как раз то, что необходимо России.
Оппозиционный журналист Леонид Рогожин высказал версию, согласно которой "комментарии Путина о Байдене/Трампе могут отражать ожидания (или надежды), что он обсудит мир на Украине с этим президентом, а не со следующим". В свою очередь, журналист британской телекомпании "BBC" Стив Розенберг с иронией отмечает, что это был бы невообразимый подарок кампании Байдена, если бы Путин заявил, что предпочитает Трампа. Такой подарок кровавый диктатор преподносить не хочет. Наоборот: теперь команда Трампа может использовать эти комментарии Кремля о Байдене для предотвращения неизбежных обвинений в том, что Трамп является выбором Кремля.
Противоспутниковое оружие и свежий хлеб
Вся идеологическая свита Кремля подвергла пристальному вниманию заявление американских разведслужб о том, что получена информация о военном потенциале России по размещению в космосе ядерного оружия, предназначенного для уничтожения спутников. Эта информация передана Конгрессу и основным союзникам США, и ряд законодателей высказались за то, чтобы рассекретить ее и распространить публично, поскольку угроза достаточно значительна. Отдельные конгрессмены, впрочем, отметили, что, несмотря на потенциальный риск, на данный момент прямой угрозы США и ее интересам нет.
Пропагандисты поспешили заявить, что это "бред", демонстрирующий некомпетентность разведслужб США. По их версии, подобные заявления звучат только для того, чтобы оказать давление на Конгресс в связи с оказанием военной помощи Украине.
"Кремль в четверг отверг предупреждение США о размещении Москвой нового ядерного оружия в космосе, назвав его "злонамеренным вымыслом" и хитростью Белого дома, цель которого - добиться того, чтобы американские законодатели выделили больше денег на борьбу с Россией", - сообщает информационное агентство "Reuters", которое также отмечает, что усилия России не являются немедленной угрозой, поскольку такое "антиспутниковое оружие" еще только разрабатывается.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не будет комментировать суть сообщений, пока Белый дом не раскроет деталей. Но и он заявил, что предупреждение Вашингтона - это явная попытка заставить конгресс утвердить более крупный пакет денег для Украины.
В заключение - о комичной стороне российского пропагандистского телевидения. Путин утверждает, что Россия - мировая держава и определяет новую международную повестку дня, тем не менее, ее телеканалы с гордостью продемонстрировали сюжет, в котором интервьюер Путина Карлсон посещает московский супермаркет и удивляется, насколько полны полки магазинов. Хотя это - нормальная картина во всех развитых странах, которым и в голову бы не пришло, что полные полки магазинов и свежий хлеб достойны упоминания. Между тем "могучая" Россия, претендующая на роль одной из диктующих мировой порядок держав, гордится тем, что в магазинах есть свежий хлеб разных сортов. Это многое говорит об истинной ситуации в России.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!