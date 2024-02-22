Видео ⟩ За занавесом: российская пропаганда смерть Навального игнорирует

Правда, было одно исключение. В шоу одиозного пропагандиста Владимира Соловьева этой теме было посвящено пять минут. Все началось с заявления Соловьева о том, что нужно задаться вопросом, кому было выгодно убийство Навального. Это определенно не Россия, которую теперь лживо обвиняют во всех смертных грехах. По мнению Соловьева, примечательно, что Навальный был убит именно в тот день, когда началась Мюнхенская конференция по безопасности - крупнейший слет русофобов, на который лидеры западных стран пришли с уже подготовленными заявлениями в связи со смертью Навального. Соловьев сделал однозначный намек на то, что убийство Навального совершили подлые западные спецслужбы, чтобы потом в нем можно было обвинить Россию. Очевидно, пропагандистов в таких нелепых теориях заговора не смущает даже то, что фактически это служит признанием никудышной охраны российских тюрем, в которых могут беспрепятственно проводить свои операции западные спецслужбы.