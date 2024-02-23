Гибель Алексея Навального: главные вопросы неделю спустя

Изначально следователи заявили матери и адвокату Навального, что тело не отдадут семье в течение по меньшей мере двух недель. «Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней (!) будет проводиться некая „химическая экспертиза“», — сообщила 19 февраля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Формально 14 дней — это не предельный срок. Статья 144 УПК дает следствию три дня на проверку обстоятельств произошедшего, но в определенных случаях разрешает продлевать этот срок до 30 суток. К таким случаям, в том числе, относятся «исследования трупов». По истечении этого срока следствие должно либо возбудить уголовное дело, либо принять решение об отказе от этого.

Людмила Навальная Фото: Reuters

В четверг вечером Людмила Навальная записала видеообращение, в котором заявила, что ее «шантажируют и ставят ей условия, где когда и как должен быть похоронен Алексей».

«Следователи утверждают, что им известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но они не сделали это до сих пор», — говорит мать Навального на видео.