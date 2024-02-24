В 11 лет узнала, что ее растит не родная мама. Непростая история Кэти в латвийском шоу

Кэти Тиндемарк рассказала, что родилась в Киеве, в Украине, и выросла не со своими биологическими родителями. Ее биологическая мать умерла при родах.

"Я родилась в Киеве, в Украине. Когда мне было три года, сестра моей матери забрала меня в Латвию, потому что мой отец и его мать плохо ко мне относились", - говорит скрипачка.

Девушка признается, что отец никогда ее не искал. Через несколько лет Кэти сама хотела найти его, но не смогла этого сделать, поскольку у нее были новые документы.

О том, что воспитывающая ее женщина не является ее биологической матерью, Кэти узнала только в 11 лет.

"У нас не сложились хорошие отношения. Я думаю, что ни она меня не любила, ни я ее. Я ушла из дома в 16 лет и начала самостоятельную жизнь. Мне было легче уйти, зная, что она не была моей настоящей матерью", - говорит Кэти.

Женщина, которая ее вырастила, якобы скрыла тот факт, что она не является биологической матерью Кэти.

Напомним, у Кэти Тиндемарк тоже есть дочь, но она с ней не живет. Дочь проживает в Швеции с отцом, и артистка время от времени ездит к ней в гости.

В настоящее время Кэти живет в доме своего состоятельного мужчины в Юрмале. Издание Privātā Dzīve утверждает, что возлюбленным артистки является миллионер Валерий Барьер, который старше ее на 40 лет. Девушка ранее отмечала, что разница в возрасте ее не пугает.

Больше смотрите на 1188.lv.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!