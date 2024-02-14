Журнал: Кэти Тиндемарк состоит в отношениях с миллионером

Судя по ее фотографиям в соцсетях и из помещений, где проходят съемки шоу, ее возлюбленным, скорее всего, является 75-летний миллионер Валерий Барьер, пишет Privātā Dzīve.

Издание со ссылкой на Lursoft сообщает, что его имя до сих пор фигурирует в руководстве нескольких компаний и ассоциаций.

Также журнал сообщает, что Валерий Барьер с 2007 года женат на Ирине Барьер. В 2018 году они подписали брачный договор о раздельном имуществе, который в силе до сих пор. Это его второй брак.

Тиндемарк тоже ранее состояла в браке.

Больше информации - в номере Privātā Dzīve от 13 февраля!

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