Два года войны. Мы не забудем

Несмотря на то, что на этой неделе исполняется два года со дня вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, мы не должны уставать от войны. По мере сокращения военной поддержки уменьшаются и шансы Украины вернуть себе территории, оккупированные Россией – и, возможно, ей даже придется потерять новые, как это недавно произошло с Авдеевкой после тяжелейших боев.