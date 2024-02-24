Два года войны. Мы не забудем

Несмотря на то, что на этой неделе исполняется два года со дня вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, мы не должны уставать от войны. По мере сокращения военной поддержки уменьшаются и шансы Украины вернуть себе территории, оккупированные Россией – и, возможно, ей даже придется потерять новые, как это недавно произошло с Авдеевкой после тяжелейших боев.
Оккупация – это не только незаконное присвоение чужой территории. В условиях оккупации мирные жители переживают самые страшные ужасы: пытки, тюремное заключение, похищения, убийства, депортации, уничтожение культуры и идентичности, использование в пропаганде, разлучение семей и незаконный вывоз детей для "усыновления" чужаками. Однако украинские военные и мирное население не собираются сдаваться. Не должен этого делать и остальной мир.
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