Перелез на пассажирское место: в Пурвциемсе пьяный водитель пытался обхитрить полицейских

Мужчина в Риге поздним вечером решил сесть за руль своего автомобиля в алкогольном опьянении в три промилле. К счастью, его подозрительную манеру езды заметили стражи порядка, которые автомобиль остановили. У водителя возникла идея, что наказания удастся избежать, если он пересядет на пассажирское сиденье, сообщает передача Degpunktā.
Водитель BMW выдал себя, когда совершал неуверенный маневр в одном из дворов Пурвциемса.
"Мы заметили, что транспортное средство все-таки конкретно не может удержаться на своей полосе, поэтому приняли решение незамедлительно его остановить, на что водитель не реагировал", - рассказал инспектор муниципальной полиции Риги Эдгар Пелнис.
Полиции удалось запечатлеть, как мужчина останавливается у светофора и как будто незаметно пересаживается на пассажирское место.
Когда полицейские начали разговор, мужчина пытался убедить их, что его за рулем не было и им следует "искать второго".
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!