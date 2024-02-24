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Перелез на пассажирское место: в Пурвциемсе пьяный водитель пытался обхитрить полицейских

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta.

Мужчина в Риге поздним вечером решил сесть за руль своего автомобиля в алкогольном опьянении в три промилле. К счастью, его подозрительную манеру езды заметили стражи порядка, которые автомобиль остановили. У водителя возникла идея, что наказания удастся избежать, если он пересядет на пассажирское сиденье, сообщает передача Degpunktā.

Водитель BMW выдал себя, когда совершал неуверенный маневр в одном из дворов Пурвциемса.

"Мы заметили, что транспортное средство все-таки конкретно не может удержаться на своей полосе, поэтому приняли решение незамедлительно его остановить, на что водитель не реагировал", - рассказал инспектор муниципальной полиции Риги Эдгар Пелнис.

Полиции удалось запечатлеть, как мужчина останавливается у светофора и как будто незаметно пересаживается на пассажирское место.

Когда полицейские начали разговор, мужчина пытался убедить их, что его за рулем не было и им следует "искать второго".

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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