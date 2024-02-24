Перелез на пассажирское место: в Пурвциемсе пьяный водитель пытался обхитрить полицейских

Водитель BMW выдал себя, когда совершал неуверенный маневр в одном из дворов Пурвциемса.

"Мы заметили, что транспортное средство все-таки конкретно не может удержаться на своей полосе, поэтому приняли решение незамедлительно его остановить, на что водитель не реагировал", - рассказал инспектор муниципальной полиции Риги Эдгар Пелнис.

Полиции удалось запечатлеть, как мужчина останавливается у светофора и как будто незаметно пересаживается на пассажирское место.

Когда полицейские начали разговор, мужчина пытался убедить их, что его за рулем не было и им следует "искать второго".

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