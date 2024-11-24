День поминовения усопших: в Риге пустят дополнительные рейсы общественного транспорта

На маршрутах автобусов №№ 9, 12, 29 и 56, а также на маршруте троллейбуса № 19 будут задействованы транспортные средства большей вместимости.

Автобусы 11-го маршрута с 8:00 до 17:00 будут заезжать на Яунциемское кладбище на всех рейсах в обоих направлениях. Также с 10:00 до 16:00 будут организованы дополнительные рейсы.

На маршруте автобуса № 39 дополнительные рейсы будут выполняться в период с 9:20 до 16:10.

На маршруте автобуса № 48 дополнительные рейсы будут организованы в период с 10:00 до 17:10.

Трамваи 11-го маршрута с 10:00 до 18:00 будут курсировать по временному расписанию с интервалом движения около девяти минут.

На маршруте 19-го троллейбуса будут задействованы троллейбусы большей вместимости, которые также будут останавливаться на остановке Dzintars (Зиепниеккалнсское кладбище).

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