21 ноября Россия атаковала Украину с помощью баллистической ракеты. Депутат Сейма Латвии, бывший командующий Сухопутными силами Латвии, полковник в отставке Игорь Раев заявил, что это нападение имело политическую цель, и должно было послужить предупреждением Западу и Украине.
По его словам, в этой атаке не было никакого военного смысла, хотя российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия запустила против Украины новейшую экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник".
Хотя существовали разные версии такого оружия, ясно, что это новое оружие, способное нести ядерную боеголовку, сказал эксперт.
"Это нападение не имело никакого военного смысла, это, очевидно, политическая цель, и запугивание является одной из причин, но в то же время следует понимать, что это беспрецедентная эскалация, потому что это применение межконтинентальной баллистической ракеты в военном конфликте", - добавил Раев.
Запуск ракеты можно интерпретировать как ответ на разрешение Украине использовать западные ракеты для нападения на Россию. Также реакция Кремля связана с обновленной государственной ядерной доктриной России и другими шагами Путина, оценил эксперт.
"На Украине нет целей, по которым можно было бы стрелять ядерным оружием, по крайней мере, так, чтобы это имело эффект, а это значит, что это сигнал Западу. Это не означает, что немедленно начнется ядерная война, но холодная война становится все ближе и ближе", - рассуждал эксперт.
Эксперт также считает, что когда Украина продолжит наносить удары по России американскими ракетами ATACMS и британскими ракетами Storm Shadow, будет наблюдаться следующая волна эскалации, и, возможно, Россия организует удар не только по Украине.
"Ну, например, объектом могла бы стать новая база США в Польше, но в этом случае это был бы беспрецедентный случай и объявление войны", - добавил эксперт.
Сообщается, что экспериментальная гиперзвуковая ракета средней дальности, которую Россия запустила по Украине в четверг, 21 ноября, не повлияет на ход войны или поддержку Киева со стороны НАТО, подчеркнули в четверг вечером в Североатлантическом альянсе.
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