По его словам, в этой атаке не было никакого военного смысла, хотя российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия запустила против Украины новейшую экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

Хотя существовали разные версии такого оружия, ясно, что это новое оружие, способное нести ядерную боеголовку, сказал эксперт.

"Это нападение не имело никакого военного смысла, это, очевидно, политическая цель, и запугивание является одной из причин, но в то же время следует понимать, что это беспрецедентная эскалация, потому что это применение межконтинентальной баллистической ракеты в военном конфликте", - добавил Раев.

Запуск ракеты можно интерпретировать как ответ на разрешение Украине использовать западные ракеты для нападения на Россию. Также реакция Кремля связана с обновленной государственной ядерной доктриной России и другими шагами Путина, оценил эксперт.