Видео Второй раз за неделю горело заброшенное здание в Торнякалнсе

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), в субботу, 24 ноября, в 20:19 поступил вызов на улицу Фрича Бривземниека, где горели конструкции крыши трехэтажного нежилого промышленного здания площадью 80 квадратных метров. Работы по тушению были завершены в 0:10.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 20 ноября, в здании на ул. Фрича Бривземниека, 26, рядом с парком Аркадия вспыхнул пожар.

Там горели конструкции кровли трехэтажного неиспользуемого здания площадью 1000 квадратных метров, а также третий этаж здания площадью 500 квадратных метров.

В огне пострадал спасатель, которого передали медикам.

Видео: пожар в ночь на среду, 20 ноября

В Рижской думе пояснили, что сгоревшее здание, которое находится прямо рядом с парком Аркадия, уже в 2021 году признали руинами.

Всего руинами в этом месте признаны четыре строения. К сгоревшему зданию применяется повышенная ставка налога на недвижимость.

6 июня 2023 года Департамент собственности Рижской думы вынес решение собственнику об устранении недостатков внешнего вида зданий.

Крайний срок добровольного выполнения решения - июнь 2024 года. Владелец не выполнил требования.

Департамент приступил к исполнению решения и издал два распоряжения на общую сумму 880 евро.

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