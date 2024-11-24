Бизнес призывает президента не отменять обязательный экзамен по естественным наукам

LDDK указывает, что отказаться от обязательного экзамена по естественным наукам было предложено на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке 13 ноября этого года.

Однако предпринимательские организации категорически против такого шага, который вступает в противоречие с действующими правилами Кабинета министров и потребностями развития народного хозяйства.

В сентябре 2022 года правительство поддержало положения, предусматривающие введение обязательного централизованного экзамена по физике, химии, биологии и естественным наукам в 2025/2026 учебном году на ступени среднего образования, а для выпускников основной школы - обязательной междисциплинарной государственной проверочной работы, в которую входят и естественные науки, в 2024/2025 учебном году, подчеркнули в LDDK.

LDDK напоминает, что введение этих экзаменов не требует изменений в образовательном контенте "Школа-2030". Во всех учреждениях общего среднего образования освоение физики, химии и биологии сейчас является обязательным, а экзамен служит инструментом для оценки качества среднего государственного образования в области естественных наук.