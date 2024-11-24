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Бизнес призывает президента не отменять обязательный экзамен по естественным наукам

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Фото статьи
Фото: Gorodenkoff/Shutterstock

Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) вместе с партнерами по сотрудничеству направила президенту Латвии Эдгару Ринкевичу официальное письмо, призвав не допустить отказа от обязательного централизованного экзамена по физике, химии, биологии и естественным наукам, сообщили агентству LETA представители LDDK.

LDDK указывает, что отказаться от обязательного экзамена по естественным наукам было предложено на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке 13 ноября этого года.

Однако предпринимательские организации категорически против такого шага, который вступает в противоречие с действующими правилами Кабинета министров и потребностями развития народного хозяйства.

В сентябре 2022 года правительство поддержало положения, предусматривающие введение обязательного централизованного экзамена по физике, химии, биологии и естественным наукам в 2025/2026 учебном году на ступени среднего образования, а для выпускников основной школы - обязательной междисциплинарной государственной проверочной работы, в которую входят и естественные науки, в 2024/2025 учебном году, подчеркнули в LDDK.

LDDK напоминает, что введение этих экзаменов не требует изменений в образовательном контенте "Школа-2030". Во всех учреждениях общего среднего образования освоение физики, химии и биологии сейчас является обязательным, а экзамен служит инструментом для оценки качества среднего государственного образования в области естественных наук.

По мнению LDDK, эти данные помогли бы учителям, руководителям школ, самоуправлениям и отвечающим за образовательную политику лицам принимать решения о необходимых улучшениях и поддержке, а также послужили бы источником информации для учеников и родителей о качестве предлагаемого в школах образования в области естественных наук.

Кроме того, предпринимательские организации считают, что поданное Министерством образования и науки (МОН) предложение предстоящего усовершенствования системы государственных проверочных работ некомпетентно и даже повредит конкурентоспособности Латвии в будущем. Совершенствование при отказе от экзаменов по естествознанию не решает базовую проблему - школьники не обладают знаниями.

LDDK подчеркивает, что без изучения основ естественных наук в школе нет надежды, что молодые люди в вузах смогут освоить инженерные, информационные технологии и другие профессии, необходимые как сейчас, так и в будущем.

Таким образом, LDDK и предпринимательские организации требуют от министра образования Анды Чакши предотвратить саботаж чиновников министерства и подрыв системы образования, а также обеспечить выполнение решений правительства.

Письмо LDDK и предпринимательских организаций адресовано Ринкевичу, премьер-министру Эвике Силине, министру образования и науки Чакше и министру экономики Виктору Валайнису.

Как сообщалось, в этом месяце на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке МОН предложило сократить число централизованных экзаменов в основной и средней школе.

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