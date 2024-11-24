Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) вместе с партнерами по сотрудничеству направила президенту Латвии Эдгару Ринкевичу официальное письмо, призвав не допустить отказа от обязательного централизованного экзамена по физике, химии, биологии и естественным наукам, сообщили агентству LETA представители LDDK.
Бизнес призывает президента не отменять обязательный экзамен по естественным наукам
LDDK указывает, что отказаться от обязательного экзамена по естественным наукам было предложено на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке 13 ноября этого года.
Однако предпринимательские организации категорически против такого шага, который вступает в противоречие с действующими правилами Кабинета министров и потребностями развития народного хозяйства.
В сентябре 2022 года правительство поддержало положения, предусматривающие введение обязательного централизованного экзамена по физике, химии, биологии и естественным наукам в 2025/2026 учебном году на ступени среднего образования, а для выпускников основной школы - обязательной междисциплинарной государственной проверочной работы, в которую входят и естественные науки, в 2024/2025 учебном году, подчеркнули в LDDK.
LDDK напоминает, что введение этих экзаменов не требует изменений в образовательном контенте "Школа-2030". Во всех учреждениях общего среднего образования освоение физики, химии и биологии сейчас является обязательным, а экзамен служит инструментом для оценки качества среднего государственного образования в области естественных наук.
По мнению LDDK, эти данные помогли бы учителям, руководителям школ, самоуправлениям и отвечающим за образовательную политику лицам принимать решения о необходимых улучшениях и поддержке, а также послужили бы источником информации для учеников и родителей о качестве предлагаемого в школах образования в области естественных наук.
Кроме того, предпринимательские организации считают, что поданное Министерством образования и науки (МОН) предложение предстоящего усовершенствования системы государственных проверочных работ некомпетентно и даже повредит конкурентоспособности Латвии в будущем. Совершенствование при отказе от экзаменов по естествознанию не решает базовую проблему - школьники не обладают знаниями.
LDDK подчеркивает, что без изучения основ естественных наук в школе нет надежды, что молодые люди в вузах смогут освоить инженерные, информационные технологии и другие профессии, необходимые как сейчас, так и в будущем.
Таким образом, LDDK и предпринимательские организации требуют от министра образования Анды Чакши предотвратить саботаж чиновников министерства и подрыв системы образования, а также обеспечить выполнение решений правительства.
Письмо LDDK и предпринимательских организаций адресовано Ринкевичу, премьер-министру Эвике Силине, министру образования и науки Чакше и министру экономики Виктору Валайнису.
Как сообщалось, в этом месяце на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке МОН предложило сократить число централизованных экзаменов в основной и средней школе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!