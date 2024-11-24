Глава МИД Франции: в вопросе поддержки Украины "красных линий" нет

Каким будет следующий шаг Запада?

Мне сказали, что в первую очередь необходимо продолжать военную и финансовую поддержку. "Я бы начал с того, что утроил бы европейский бюджет на помощь Украине, а также взялся бы за российские активы, - сказал мне один из собеседников. - Нам нужно посчитать, сколько денег Украине нужно, чтобы продолжать войну весь 2025 год и еще осталось на 2026 - просить платить за это американских налогоплательщиков трудно".

Неудивительно, что в мире, связанном с обороной, преобладает мнение, что оборонные бюджеты нужно наращивать. Ранее начальник британского штаба обороны адмирал Тони Радакин, который на этой неделе посетил президента Зеленского, заявил Би-би-си, что расходы западных стран на поддержку Украины должны быть увеличены.

Но денег в бюджетах не хватает, а британское правительство даже не хочет устанавливать сроки достижения своей цели - увеличения расходов на оборону до 2,5% ВВП, поэтому внезапные дополнительные миллиарды из бюджета в этой области маловероятны.

Источники Би-би-си в британском правительстве также отмечают долгосрочные обязательства, которые уже взяла на себя Британия, например, поддержку Украины беспилотниками.