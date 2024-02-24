Мужчине за изнасилование своей несовершеннолетней дочери грозит пожизненное

Обвиняемый в период с марта 2016 года по май 2022 года, проживая вместе с дочерью, не достигшей возраста 16 лет, многократно насильственно осуществлял действия сексуального характера с ней, а также насиловал девочку.

В результате противоправных действий обвиняемого возникла угроза сексуальной неприкосновенности, нравственности и нормальному физическому и психическому развитию жертвы.

За самое тяжкое из совершенных преступлений подозреваемому, если он будет признан виновным, грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок до 20 лет и пробационный надзор на срок до пяти лет.

Сексуальное насилие - это любые действия сексуального характера: попытки совершить сексуальный акт, нежелательные комментарии сексуального характера или действия, направленные против сексуальности другого человека без его согласия.

Если дети подвергаются сексуальному насилию, они не рассказывают об этом. Это происходит по нескольким причинам: дети боятся, что им не поверят, что им отомстят, они не знают, что будет потом и как отреагируют эмоционально близкие им люди.

Некоторые дети не понимают, что то, что с ними произошло, неправильно и вредно для них. Прокуратура советует при малейшем подозрении на то, что ребенок мог подвергнуться сексуальному или другому насилию, немедленно обращаться в Государственную полицию.

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