После атаки хуситов в Красном море начало образовываться гигантское нефтяное пятно

После ракетной атаки йеменских повстанцев-хуситов на грузовое судно военные силы США предупредили об экологической катастрофе в Красном море. По данным регионального командования США Centcom, в результате атаки образовалось нефтяное пятно длиной около 30 километров. Судно стоит на якоре к югу от Баб-эль-Мандебского пролива и медленно заполняется водой. На борту Rubymar находилось около 41 000 тонн удобрений, которые могут оказаться в Красном море и усугубить экологическую катастрофу.

В минувшее воскресенье хуситы заявили, что атаковали ракетами и серьезно повредили грузовое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, недалеко от южного входа в Красное море. UKMTO, входящая в состав ВМС Великобритании, сообщила об атаке и заявила, что экипаж был эвакуирован в безопасное место. Впоследствии администрация порта Джибути сообщила, что экипаж судна Rubymar под флагом Белиза благополучно прибыл в Джибути.

Оператор судна, греческая компания Blue Fleet Group, сообщила New York Times, что судно Rubymar еще не затонуло. Компания планирует отбуксировать судно в Джибути и перегрузить находящиеся на борту удобрения. Премьер-министр и министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Ахмед бин Мубарак призвал другие страны и организации принять меры по защите окружающей среды в случае затопления судна.

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