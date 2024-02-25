Видео ⟩ Обыски в резиденциях миллионера Шефлера: он мог пытаться обойти санкции

Программа De Facto сообщила, что самолет был приобретен на аукционе за 3,6 млн евро (3 604 590) зарегистрированной в Латвии компанией SPVholdings, реальным бенефициаром которой является литовец Артурас Ракаускас. Ему принадлежит сеть строительных магазинов Kesko Senukai.

В Агентстве гражданской авиации Nekā personīga сообщили, что в апреле прошлого года с Bell 429 были сняты все запреты и вертолет был перерегистрирован на нового владельца, который, однако, его не использовал. Летательное средство по-прежнему внесено в Реестр воздушных судов гражданской авиации Латвии под прежним регистрационным номером.

Flightradar 24 за последние месяцы не зафиксировала ни одного полета на бывшей совместной собственности Авена и Шефлера.

3,6 миллиона за проданный вертолет поступило на депозитный счет судебного исполнителя. После возврата долга VID половина суммы принадлежала компании Шефлера Čiekuri - Shishki. Пристав не мог выплатить Авену причитающиеся ему средства.

То, что последовало дальше, было весьма необычным. Шефлер не просил свою долю. Сразу после аукциона его компания Čiekuri - Shishki обратилась в Рижский районный суд Юрмалы против SIA Country Heli с требованием взыскать старый долг.

Из приговора, который находится в распоряжении Nekā personīga, следует, что девять лет назад, в мае 2015 года, Čiekuri - Shishki одолжила Country Heli более 3 млн евро (3 407 347). Долг с процентами нужно было погасить до мая 2021 года, но деньги так и не вернули.