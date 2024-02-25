Видео ⟩ Обыски в резиденциях миллионера Шефлера: он мог пытаться обойти санкции

На этой неделе Европейский союз договорился о введении новых санкций против Москвы. Это уже тринадцатый пакет, список пополнился новыми компаниями и частными лицами. Среди них - люди, связанные с тюрьмой, где сидел критик Кремля Алексей Навальный. Несмотря на то, что миллиарды российских олигархов заморожены, Брюссель до сих пор не может договориться о том, как законно конфисковать эти средства и, как было обещано, передать их Украине, сообщает Nekā personīga.
На данный момент также возбуждено несколько уголовных дел за попытку нарушения санкций ЕС. Передача выяснила, что олигарх Петр Авен пытался творчески подойти к возврату замороженных средств с помощью своего компаньона Юрия Шефлера.
Авен может свободно находиться в Латвии. Помимо российского гражданства, он также является гражданином Латвии. На данный момент заморожено несколько объектов недвижимости, связанных с Авеном, - поместье Клауги в Мадонском крае, дом в центре Риги и вертолет, для которого на территории поместья Клауги создан специальный аэродром.
На этом вертолете однажды находился папа римский Бенедикт XVI во время своего визита в Латвию. Поскольку Авен с начала войны был включен в санкционный список ЕС, Агентство гражданской авиации запретило эксплуатировать вертолет Bell 429 и он был оставлен на территории Рижского аэропорта.
Самолет, купленный Авеном за 7,5 млн долларов, через компанию Country Heli наполовину принадлежал миллионеру Юрию Шефлеру. У компании накопился налоговый долг в размере 75 тысяч долларов, и Служба госдоходов (VID) вернула эти деньги, продав вертолет на аукционе. Его организовала судебный пристав Элина Баласаньян в конце 2022 года.
Программа De Facto сообщила, что самолет был приобретен на аукционе за 3,6 млн евро (3 604 590) зарегистрированной в Латвии компанией SPVholdings, реальным бенефициаром которой является литовец Артурас Ракаускас. Ему принадлежит сеть строительных магазинов Kesko Senukai.
В Агентстве гражданской авиации Nekā personīga сообщили, что в апреле прошлого года с Bell 429 были сняты все запреты и вертолет был перерегистрирован на нового владельца, который, однако, его не использовал. Летательное средство по-прежнему внесено в Реестр воздушных судов гражданской авиации Латвии под прежним регистрационным номером.
Flightradar 24 за последние месяцы не зафиксировала ни одного полета на бывшей совместной собственности Авена и Шефлера.
3,6 миллиона за проданный вертолет поступило на депозитный счет судебного исполнителя. После возврата долга VID половина суммы принадлежала компании Шефлера Čiekuri - Shishki. Пристав не мог выплатить Авену причитающиеся ему средства.
То, что последовало дальше, было весьма необычным. Шефлер не просил свою долю. Сразу после аукциона его компания Čiekuri - Shishki обратилась в Рижский районный суд Юрмалы против SIA Country Heli с требованием взыскать старый долг.
Из приговора, который находится в распоряжении Nekā personīga, следует, что девять лет назад, в мае 2015 года, Čiekuri - Shishki одолжила Country Heli более 3 млн евро (3 407 347). Долг с процентами нужно было погасить до мая 2021 года, но деньги так и не вернули.
Дело рассматривал судья Раймонд Булс. 13 сентября прошлого года он решил взыскать с Country Heli в пользу компании Шефлера 3 613 386 с процентами и судебными издержками, что составляет почти столько же, за сколько был продан на аукционе вертолет.
В суде компанию Шефлера представлял присяжный адвокат Янис Карклиньш. Ранее он дал заключение Nekā personīga как доверенный представитель попавшего под санкции Авена. По его словам, клиентом Карклиньша в суде в Юрмале была компания Шефлера.
Согласно решению судьи Раймонда Булса, компания Шефлера Čiekuri - Shishki потребовала от судебного исполнителя все деньги, вырученные от продажи вертолета. Однако судебный исполнитель проинформировал надзорные органы по санкционному законодательству, и процесс был приостановлен.
11 ноября Генпрокуратура подала протест на приговор судьи Булса, обоснованность которого сейчас оценивает Верховный суд. Тем временем решение судьи было приостановлено.
На деятельность Шефлера обратили внимание и органы безопасности.
Nekā personīga известно, что 9 ноября прошлого года VDD возбудила уголовное дело за возможную попытку нарушения санкций ЕС. По мнению службы, Čiekuri – Shishki пыталась получить миллионы от продажи вертолета в интересах компании Авена Country Heli, внесенной в санкционные списки.
В Службе госбезопасности сообщили, что в рамках уголовного процесса на двух объектах прошли обыски. По имеющейся информации, в декабре прошлого года в доме Шефлера в Мадонском крае, а также в его резиденции в Юрмале искали договоры, их подделки, банковские выписки, записки, электронные письма, которые могли содержать информацию о соглашении по обходу санкций ЕС. В VDD не уточнили, сколько фигурантов уголовного процесса имеют право на защиту, и в интересах следствия воздерживаются от дальнейших комментариев.
Менее чем через год после 24 февраля 2022 года президент Еврокомиссии сообщила о заморозке 20 миллиардов российских олигархов и блокированных 300 млрд резервов ЦБ РФ в странах G7 и Евросоюзе.
В короткие сроки пообещали создать структуру для управления этими средствами и перевода доходов в Украину. Однако спустя два года после начала войны единый механизм конфискации российских активов до сих пор не создан. В этом месяце была достигнута договоренность лишь о переводе в Украину части прибыли от средств, замороженных российским центробанком.
В латвийских финансовых учреждениях заморожено около 74 миллионов евро; суды запретили операции с 73 недвижимыми объектами, принадлежащими лицам, находящимся под санкциями.
Хотя число лиц, подпадающих под санкции, с каждым новым пакетом продолжает расти, Брюссель до сих пор не принял решение о передаче замороженных вилл, яхт и других активов российских олигархов для поддержки Украины.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)
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