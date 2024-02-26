Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что исход войны в Украине может разрешиться в ближайшие месяцы. Однако Украина нуждается в большей поддержке ЕС, сказал он в интервью испанской газете El País, опубликованном в воскресенье, 25 февраля.
"Сопротивляться - значит побеждать", - сказал Боррель. Он подчеркнул, что "гражданская, военная, экономическая и гуманитарная помощь" ЕС Киеву превышает оказываемую США помощь, однако если ЕС хочет, чтобы "Украина сопротивлялась", нужно "оказывать помощь больше и быстрее".
Европа должна "проснуться"
Европа поняла, что живет в опасном мире, подчеркнул глава дипломатии ЕС. Теперь она должна "проснуться", взять на себя ответственность, повысить свою обороноспособность и быть готовой "к любой вероятности".
Жозеп Боррель добавил, что европейские страны не вовлечены в войну в Украине и "не до конца понимают", что это для них значит. "Россия - недемократический режим, способный уничтожить своих оппонентов, таких как Навальный, или ликвидировать перебежчиков на территории Европы. Хотим ли мы, чтобы она появилась у порога Европы и контролировала 36% мирового рынка зерна?", - риторически спросил глава европейских дипломатических служб.
Дипломат сказал, что его пугает страх европейцев, что американский военный зонт над континентом может закрыться, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп. "Мы стареющий континент в новом мире, отсюда и эта смесь страха и неуверенности", - сказал Боррель.
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