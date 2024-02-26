В топе пищевых добавок витамин D, магний и омега-3

"Витамин D является одним из важнейших жирорастворимых витаминов, имеющих огромное значение в формировании иммунитета, поддержании здоровья костно-мышечной системы, поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и обеспечении других функций организма. Витамин D является практически единственным витамином, который в самое темное время года следует принимать практически всем, поскольку, к сожалению, только с едой его невозможно получить в достаточном количестве. В широтах нашей страны относительно мало солнечного света. Более того, даже в солнечную погоду мы часто остаемся в помещении, пользуемся солнцезащитными кремами или закрывающей тело одеждой, поэтому и в летнее время рекомендуется продолжать прием витамина D. Хотя ограничения по применению витамина D практически отсутствуют, рекомендуемые суточные дозы витамина D ни в коем случае нельзя превышать, также рекомендуется периодически измерять уровень витамина D в крови, чтобы убедиться в правильности принимаемой дозы", – говорит Агнесе Ритене.