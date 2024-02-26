В топе пищевых добавок витамин D, магний и омега-3

65% населения Латвии в течение последнего года употребляли пищевые добавки: чаще всего - витамин D (41% респондентов), свидетельствуют данные исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka".
65% населения Латвии в течение последнего года употребляли пищевые добавки: чаще всего - витамин D (41% респондентов), свидетельствуют данные исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka".
Также у населения популярны магний и омега-3 жирные кислоты, которые дополнительно принимал каждый пятый респондент (21% и 19% соответственно). Согласно опросу, население начинает активнее употреблять пищевые добавки с 35-летнего возраста. Чаще их принимают люди с высшим образованием (78%), а реже – с основным образованием (51%).
“Пищевые добавки, по сути, представляют собой дополнение к обычному рациону. Это концентрированные питательные или другие вещества, обладающие пищевой ценностью или физиологическим действием. Задача пищевых добавок – не лечить заболевания, а обеспечить организм всеми необходимым, чтобы он мог успешно функционировать, восстанавливаться и бороться с вирусами. Для достижения желаемого эффекта пищевые добавки следует употреблять осмысленно и продуманно. Об их употреблении и дозах следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы выяснить, действительно ли пищевая добавка сможет решить конкретную проблему", – объясняет фармацевт Mana Aptieka, руководитель аптеки Tukuma Centra aptieka Агнесе Ритене.
Витамин D все еще принимают недостаточно
Исследования последних лет свидетельствуют о возрастающем значении витамина D для поддержки иммунной системы, особенно повышая устойчивость организма к вирусным заболеваниям, в том числе снижая риск респираторных инфекций. К сожалению, в тех странах, где мало солнечных дней, включая и Латвию, нехватка витамина D особенно выражена. Хотя исследование "Индекс здоровья" подтверждает, что витамин D является наиболее популярной пищевой добавкой у населения Латвии, наблюдения врачей и фармацевтов тем не менее показывают, что мы по-прежнему употребляем его нерегулярно и в недостаточном количестве.
"Витамин D является одним из важнейших жирорастворимых витаминов, имеющих огромное значение в формировании иммунитета, поддержании здоровья костно-мышечной системы, поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и обеспечении других функций организма. Витамин D является практически единственным витамином, который в самое темное время года следует принимать практически всем, поскольку, к сожалению, только с едой его невозможно получить в достаточном количестве. В широтах нашей страны относительно мало солнечного света. Более того, даже в солнечную погоду мы часто остаемся в помещении, пользуемся солнцезащитными кремами или закрывающей тело одеждой, поэтому и в летнее время рекомендуется продолжать прием витамина D. Хотя ограничения по применению витамина D практически отсутствуют, рекомендуемые суточные дозы витамина D ни в коем случае нельзя превышать, также рекомендуется периодически измерять уровень витамина D в крови, чтобы убедиться в правильности принимаемой дозы", – говорит Агнесе Ритене.
Как отмечает фармацевт, к сожалению, замечено, что обычно люди склонны принимать витамин D, когда начинается болезнь, и как только она проходит, о витамине D снова забывают. Однако, чтобы витамин D оказал положительный эффект, его необходимо принимать регулярно и хотя бы в виде курса.
Также популярны магний и омега-3 жирные кислоты
Каждый пятый житель Латвии в течение прошлого года также употреблял магний (21%) и омега-3 жирные кислоты (19%). Эти минералы также необходимы для поддержания здорового и сильного организма, и они не синтезируются естественным путем, поэтому, чтобы получать их в достаточном количестве с пищей, следует тщательно продумывать свое меню, – признает фармацевт.
Недостаточный прием магния может способствовать развитию серьезных заболеваний, таких как мышечная слабость, судороги, онемение, депрессия и др. В свою очередь, может потребоваться дополнительный прием омега-3 жирных кислот, если в меню не включается достаточное количество жирной рыбы, яиц, орехов и других ценных продуктов. Эти хорошие жирные кислоты помогут поддерживать нормальное кровяное давление, окажут благотворное влияние на сердце и сосуды, будут регулировать уровень холестерина.
Среди наиболее часто употребляемых пищевых добавок жители также упоминали витамин С (18%), минерально-витаминный комплекс (17%) и витамины группы В (14%).
В основном используются для укрепления иммунитета.
Большая часть опрошенных используют пищевые добавки для укрепления иммунитета (62%), здоровья костей и суставов (38%), стабилизации нервной системы и снижения стресса (22%), а также здоровья сердечно-сосудистой системы (20%).
"Наш стремительный темп жизни также отражается в данных опроса: почти каждый пятый старается снизить стресс с помощью пищевых добавок, а еще 13% таким образом борются с бессонницей или нарушениями сна. Это свидетельствует о том, что нам следует серьезно задуматься о своем психическом здоровье, а также планировать достаточно времени для отдыха и релаксации", – говорит А. Ритене.
"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашивается репрезентативное число населения – 1016 человек в возрасте от 18 до 75 лет.
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