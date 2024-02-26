Рижская дума прокомментировала информацию о возможном задержании Вайводса

Тем не менее вместо Вайводса исполняющим обязанности руководителя департамента назначена руководитель департамента организации сообщения и управления проектами Рудите Ревелиня.

Как сообщил Кирсис, дума связалась с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), чтобы прояснить ситуацию с процессуальными действиями в департаменте, однако бюро не предоставило информации ни о их причинах, ни о начатом криминальном процессе, ни о возможном задержании Вайводса, ни о том, как долго он не сможет исполнять свои обязанности.

Как сообщалось, KNAB в понедельник провело следственные действия в департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы. Утром в помещения департамента на улице Гертрудес прибыли сотрудники KNAB. Они были замечены на первом этаже здания, где находятся кабинеты руководства департамента, в том числе исполняющего обязанности руководителя департамента Яниса Вайводса.

С Вайводсом агентству LETA связаться не удалось, так как его телефон выключен.

Не называя места, в KNAB подтвердили, что в понедельник проведены уголовно-процессуальные действия в рамках криминального процесса, начатого 8 января.

Как указали в бюро, расследование находится в самой активной фазе, поэтому более подробная информация не предоставляется.

Отвечая на вопрос агентства LETA о том, связаны ли предпринятые в понедельник действия с результатами завершившейся в конце прошлого года проверки работ по ремонту рижских улиц, организованных департаментом сообщения, в БПБК ответили отрицательно.

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