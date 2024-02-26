KNAB провел следственные действия в департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы

По данным агентства LETA, в понедельник утром в помещения департамента на улице Гертрудес прибыли сотрудники KNAB. Они были замечены на первом этаже здания, где находятся кабинеты руководства департамента, в том числе исполняющего обязанности руководителя департамента Яниса Вайводса.

С Вайводсом агентству LETA связаться не удалось, так как его телефон выключен.

Не называя места, в KNAB подтвердили, что в понедельник проведены уголовно-процессуальные действия в рамках уголовного процесса, начатого 8 января.

Как указали в бюро, расследование находится в самой активной фазе, поэтому более подробная информация не предоставляется.

Отвечая на вопрос агентства LETA о том, связаны ли предпринятые в понедельник действия с результатами завершившейся в конце прошлого года проверки работ по ремонту рижских улиц, организованных департаментом сообщения, в KNAB ответили отрицательно.

В 2023 году была начата реорганизация департамента сообщения в департамент внешнего пространства и мобильности. Планируется, что она будет завершена 1 сентября 2025 года.

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