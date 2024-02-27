Дочь пастора Линда Калниня о роли в эротической драме "Экстаз" и реакции родных

Напомним, в прошлом году на большие экраны вышел сериал "Экстаз", рассказывающий историю о талантливом будуарном фотографе Эфее, брак которой оказывается на грани распада, когда она встречает провокационного художника Элиаса и попадает с ним в водоворот дикой похоти, сексуальных игр и разрушительной лжи. Огонь страсти перерастает в безумие, но удовольствие чередуется со слезами, пока Эфея не понимает, что вместо первоначальной легкости отношения с Элиасом тянут ее на дно.

Галерея: Сериал "Экстаз"

Главную роль играет талантливая актриса Линда Калниня, которая учится на режиссуре на втором курсе, а художника Элиаса - актер Валмиерского драматического театра Эдуардс Йохансонс. На экране также можно увидеть Сигне Данците, Рихарда Леперса, Тельму Аузиню, Альберта Виеглиньша, Лелде Дреймане и других.

Напомним, актриса Линда Калниня широко известна как внучка композитора Иманта Калниньша и актрисы Хельги Данцберги, как старшая дочь пастора Кристса Калниньша от первого брака и как дочь брата-близнеца актрисы Резии Калнини.

"Моя семья меня очень поддерживает - мама и отчим были на премьере. Конечно, сначала волнуешься, когда слышишь термин "эротическая драма" - кто знает, что там будет! Но, в конце концов, там есть и разное другое - это кинофильм!" - сказала Калниня в программе "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra).

Что об этом говорит ее отец, пастор Кристс Калниньш? "Я не спрашивала - можете спросить у него".

Линда спешит добавить: "Я у мамы разрешения тоже не спрашиваю. Моя мама просто очень близкий мне человек, и я советуюсь с ней как с советчиком так же, как и со своими друзьями, но это не для того, чтобы получить разрешение".

"Никто из моих родителей не спрашивал у меня разрешения о своей профессии, поэтому и я не спрашиваю!" - подчеркивает Линда Калниня.

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