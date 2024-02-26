Правительство договорилось о роспуске Резекненской думы

Законопроект может быть рассмотрен правительством на следующей неделе или еще через неделю, а затем будет передан в Сейм для принятия окончательного решения.

Берзиня также сообщила, что будет рассматриваться возможность назначения в Резекненское самоуправление администратора до муниципальных выборов 2025 года, чтобы не проводить досрочные выборы Резекненской думы.

Как сообщалось, ранее министр обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку бездействию депутатов Резекненской думы, которые в установленный срок не утвердили бюджет города.

К 21 февраля, установленному законом сроку, бюджет на 2024 год приняли 42 самоуправления - все, кроме Резекненской думы. Таким образом, самоуправление не выполнило одно из важнейших условий для получения стабилизационной ссуды в размере 5 млн евро.

Осенью 2023 года стало известно о том, что из-за финансовых нарушений самоуправление не способно выполнять свои обязательства. За систематические нарушения министр охраны среды и регионального развития отстранила от должности председателя Резекненской думы Александра Барташевича.