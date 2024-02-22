Минфин призывает VARAM дать оценку дееспособности Резекненской думы

Как указало министерство, недопустимо, когда городская дума нарушает нормативные акты и не принимает решений для стабилизации финансового положения самоуправления.

Парламентский секретарь Минфина, руководитель постоянной комиссии по рассмотрению заявок на финансовую стабилизацию самоуправлений и согласования проектов финансовой стабилизации Карина Плока подчеркнула, что не утверждать бюджет в установленный срок - это политическое решение думы, которое напрямую влияет на жителей города, а также ставит под угрозу способность самоуправления выполнять взятые на себя обязательства и обеспечивать выполнение автономных функций, поэтому Минфин призывает VARAM рассмотреть ответственность Резекненской думы.

Плока также сообщила, что созвана срочная встреча с администрацией думы для обсуждения вопросов бюджетного и финансового управления в самоуправлении.

К 21 февраля, установленному законом сроку, бюджеты на 2024 год приняли 42 самоуправления - все, кроме Резекненской думы. Таким образом, самоуправление не выполнило одно из важнейших условий для получения стабилизационной ссуды в размере 5 млн евро.

Как заявил Минфин, Резекненская дума, не поддержав оптимизацию расходов и пересмотр добровольных функций и не разработав сбалансированный бюджет на 2024 год, в результате чего самоуправление не сможет получить от государства ссуду для стабилизации своего финансового положения, сознательно идет на причинение новых убытков самоуправлению, что может поставить под угрозу выполнение его автономных функций.

Как сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня пообещала оценить действия Резекненской думы, не принявшей бюджет самоуправления в установленные законом сроки, чтобы выяснить, является ли это достаточным основанием для того, чтобы объявить о роспуске думы.

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