В Латвии начинаются военные учения. В воздух поднимутся вертолеты

Активная фаза военных учений пройдет с 9 по 12 марта, а перед этим пройдут подготовительные маневры для успешного выполнения учебных задач, в том числе полеты вертолетов союзников с 26 февраля в Адажском, Лимбажском и Сигулдском краях.

По дорогам Латвии также будет передвигаться военная техника вооруженных сил Латвии и союзников.

Военные учения направленны на развитие командных навыков, планирование и проведение операций.

В 2024 году НАТО проводит самые масштабные военные учения со времен холодной войны Steadfast Defender 2024, а военные учения Crystal Arrow 24 являются одними из учений международного цикла военной подготовки, направленных на сдерживание российской агрессии.

В учениях примут участие около 2000 военнослужащих из Албании, США, Дании, Чехии, Эстонии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Германии.

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