Видео ⟩ Зеленский ответил, что бы он сделал, если бы Путин позвонил ему ночью

25 февраля прошла конференция "Украина. 2024", в которой принял участие президент Украины Владимир Зеленский. В ходе конференции журналист спросил его, ответит ли он на звонок телефона, если ночью ему позвонит российский диктатор Владимир Путин.
"Если вам сегодня ночью позвонит президент РФ Владимир Путин, вы поднимете трубку?" - спросил журналист.
"У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года уже не работаю", - ответил Зеленский.
- Mr. President, if Putin calls you at night, will you pick up the phone?— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2024
- How would he be able to call me? He doesn't have a cell phone, and I don't have a 1917 telegraph. pic.twitter.com/RDkwLMp3eB
Война России против Украины быстро закончится, когда мир наконец поймет истинный уровень глобальной угрозы режима диктатора Владимира Путина, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News несколько дней назад.
"Когда мир поймет, что Путин перешагнул через все красные линии, что он не очень адекватный человек, угрожающий всему миру, чей план - это уничтожение НАТО, - так вот когда это случится, тогда война и закончится", - сказал Зеленский.
"Мир не очень готов к поражению Путина. И мир боится изменений в России", - добавил президент Украины.
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