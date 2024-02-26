Видео ⟩ Зеленский ответил, что бы он сделал, если бы Путин позвонил ему ночью

"Если вам сегодня ночью позвонит президент РФ Владимир Путин, вы поднимете трубку?" - спросил журналист.

"У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года уже не работаю", - ответил Зеленский.

- Mr. President, if Putin calls you at night, will you pick up the phone?

- How would he be able to call me? He doesn't have a cell phone, and I don't have a 1917 telegraph. pic.twitter.com/RDkwLMp3eB — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2024

Война России против Украины быстро закончится, когда мир наконец поймет истинный уровень глобальной угрозы режима диктатора Владимира Путина, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News несколько дней назад.

"Когда мир поймет, что Путин перешагнул через все красные линии, что он не очень адекватный человек, угрожающий всему миру, чей план - это уничтожение НАТО, - так вот когда это случится, тогда война и закончится", - сказал Зеленский.

"Мир не очень готов к поражению Путина. И мир боится изменений в России", - добавил президент Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!