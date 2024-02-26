Прощание с Навальным может состояться в конце недели

Публичное прощание с Алексеем Навальным запланировано на конец этой рабочей недели, соратники оппозиционера ищут помещение, в котором его можно будет провести. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в понедельник, 26 февраля.

"Мы ищем зал для публичного прощания с Алексеем. Время: конец этой рабочей недели. Если у вас есть подходящее помещение, свяжитесь с нами, пожалуйста", - написала Ярмыш в соцсети X.

Мы ищем зал для публичного прощания с Алексеем. Время: конец этой рабочей недели. Если у вас есть подходящее помещение, свяжитесь с нами, пожалуйста



contact@navalny.com

+79197609824 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 26, 2024

Ранее несколько Telegram-каналов, в том числе прокремлевский Mash, сообщили, что похороны Алексея Навального назначены на 29 февраля. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов назвал эти сообщения ложными. "Вся информация про похороны 29 февраля и на какие-то "наши каналы про похороны" - это фейки. Как и какой-то канал Юлии Навальной в тг - тоже фейк", - написал он в Telegram.

О смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа стало известно 16 февраля. Тело Навального отдали его матери, Людмиле Навальной, только 24 февраля. До этого следователи шантажировали ее и требовали провести тайные похороны.