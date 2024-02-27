Навального могли обменять на киллера. Что известно о возможной сделке, сорвавшейся после смерти политика

Источник агентства в России рассказал, что изначально план предусматривал обмен только Гершковича. «Единственным человеком, на которого Путин был готов его обменять, был Красиков. Но немцы были категорически против, потому что это была проблема США. Когда в план включили Навального, немцы в конце концов согласились», — сказал источник.

«Все окончательно подтвердилось, когда [канцлер Германии Олаф] Шольц отправился в Штаты [где провел переговоры в Белом доме 9 февраля]. Детали того, когда и где все это произойдет, уже обсуждались», — добавил он.

Схожую картину рисует источник Русской службы Би-би-си, осведомленный о ходе переговоров. Он подтвердил, что обмен Красикова на Навального и Гершковича действительно обсуждался группой переговорщиков из России, Германии и США.

По словам источника, переговорщики достигли согласия об обмене 15-16 февраля — менее чем за сутки до смерти Навального. При этом собеседник Би-би-си не располагает информацией о том, дал ли окончательное согласие на обмен президент России Владимир Путин. Хотя, по словам источника, трудно предположить, что такой вариант мог бы рассматриваться без какого-либо предварительного обсуждения с российским президентом.

О том, что переговоры все-таки вошли в финальную стадию, пишет также немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ее источники «в западных правительственных кругах» утверждают, что переговоры продвинулись далеко, и поэтому немецкие власти «были особенно шокированы» новостями о смерти Навального.