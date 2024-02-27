Скандал вокруг поддельной лисички Туты из детской передачи: вмешалась полиция

Вокруг детской передачи Tutas lietas разгорелись горячие дискуссии, вызванные авторскими правами на главную героиню - Лисичку. Ее создательница Марта Селецка считает, что ее идею украли и незаконно используют, создавая поддельных кукол. Издание Kas Jauns попыталось выяснить, как обстоят дела на самом деле.
Широкая общественность узнала о больной для предпринимательницы Марты Селецкой теме на прошлой неделе, когда пользователь соцсетей Лаура Бренцане, которая занимается изготовлением игрушек, разместила в Facebook просьбу помочь ей разобраться с долгами.
Эта новость разозлила предпринимательницу. Она говорит, что "Лаура уже много лет подделывает лису Туты и игнорирует просьбы не делать этого, не реагирует она и на предупреждения полиции... Сожалею, но на этот раз воздержусь от пожертвований", - написала Марта в комментарии, отметив, что битва между настоящей и фальшивой лисой Туты продолжается уже некоторое время.
Однако в комментариях предпринимательнице заметили, что выкройка лисы свободно гуляла по просторам интернета еще задолго до появления программы Tutas lietas.
Издание Kas Jauns попыталось выяснить, кому же принадлежат права на любимую латвийскими детьми игрушку?
Информация на сайте Tutas lietas свидетельствует о том, что передача появилась в 2018 году, когда под руководством Марты Селецкой вместе собрались несколько молодых родителей, работающих в сфере телевидения и кино, которые решили создать для детей милую образовательную передачу на латышском языке.
Главные героини передачи - кукольная Лисичка и Тута, которую исполняет актриса Латвийского национального театра Лиене Себре. Всего снято 12 сезонов программы, ее посмотрели около 200 000 латышских детей по всему миру.
"В то время мы еще не знали, каким будет сценарий программы, но одно было ясно - Туте нужен собеседник", - вспоминает Марта и говорит, что в то время бюджет на сериал был невелик, поэтому другого актера нанять не было возможности. Так возникла мысль, что собеседником Туты может быть кукольная Лисичка.
По словам Марты, дизайн, выкройку и визуальный образ Лисички разработала художница по игрушкам. На сайте Tutas lietas можно приобрести не только лисичек разного цвета, но и барсуков, одежду, книги, игры с героями сериала. Изначально их шили вручную, сейчас они производятся промышленным способом.
Стоимость одного игрушечного животного составляет от 35 до 38 евро.
Однако у подруги Туты стали появляться двойники. Лаура Бренцане, попросившая в интернете общественную поддержку, предлагает похожих лисичек по 20 евро за штуку.
Марта не против, если мамы нашивают на одежде ребенка или вяжут лисичку Туты, но совсем другое дело, когда из этого делают бизнес в целях заработка, пренебрегая правами на интеллектуальную собственность.
По ее мнению, именно такая ситуация сложилась с Лаурой.
"Мы [команда создателей Tutas lietas] много дискутировали с Лаурой, неоднократно просили ее прекратить, но безрезультатно", - заявила предпринимательница.
В разговоре с журналом Kas Jauns, Лаура Бренцане пояснила, что выкройку лисы якобы купила на торговой онлайн-платформе Etsy у одной польской мастерицы игрушек около шести лет назад. "Первую лису я сшила для своей дочери", - рассказала Лаура и добавила, что до того момента, как в детском саду кто-то из детей не назвал ее "лисичка Туты", она об этом ничего не слышала.
Лаура подчеркивает, что не торгует своими игрушками как лисичками Туты, а просто как игрушечными зверями. Она утверждает, что также видны визуальные различия между героиней передачи и куклами, сшитыми ею.
Представитель Патентного ведомства Элла Петермане подтвердила журналу Kas Jauns, что права на дизайн и товарный знак принадлежат Марте Селецкой. "Образцом дизайна, по сути, является внешний вид какой-нибудь вещи. Существует ряд нормативных актов и регламентов, определяющих, что такое подделка, подражание или смешанное сходство. И в этом случае ее [Лауры] игрушечные звери, по сути, один к одному с лисичкой Туты, а потому это считается подделкой", - пояснила Петермане.
Марта рассказала, что жаловалась на подделку и в Патентное управление, и в полицию. Правда, это не очень помогло. "В полиции нам посоветовали обратиться в суд, но я не вижу в этом смысла - это большая трата времени и денег, и заниматься этим нет ни желания, ни сил. Сейчас я просто смирилась с тем, что есть такие люди, которые делают поддельных лисичек Туты", - говорит Марта.
Больше информации - в номере Kas Jauns от 27 февраля.
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