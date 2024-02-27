Скандал вокруг поддельной лисички Туты из детской передачи: вмешалась полиция

В разговоре с журналом Kas Jauns, Лаура Бренцане пояснила, что выкройку лисы якобы купила на торговой онлайн-платформе Etsy у одной польской мастерицы игрушек около шести лет назад. "Первую лису я сшила для своей дочери", - рассказала Лаура и добавила, что до того момента, как в детском саду кто-то из детей не назвал ее "лисичка Туты", она об этом ничего не слышала.

Лаура подчеркивает, что не торгует своими игрушками как лисичками Туты, а просто как игрушечными зверями. Она утверждает, что также видны визуальные различия между героиней передачи и куклами, сшитыми ею.

Представитель Патентного ведомства Элла Петермане подтвердила журналу Kas Jauns, что права на дизайн и товарный знак принадлежат Марте Селецкой. "Образцом дизайна, по сути, является внешний вид какой-нибудь вещи. Существует ряд нормативных актов и регламентов, определяющих, что такое подделка, подражание или смешанное сходство. И в этом случае ее [Лауры] игрушечные звери, по сути, один к одному с лисичкой Туты, а потому это считается подделкой", - пояснила Петермане.

Марта рассказала, что жаловалась на подделку и в Патентное управление, и в полицию. Правда, это не очень помогло. "В полиции нам посоветовали обратиться в суд, но я не вижу в этом смысла - это большая трата времени и денег, и заниматься этим нет ни желания, ни сил. Сейчас я просто смирилась с тем, что есть такие люди, которые делают поддельных лисичек Туты", - говорит Марта.

Больше информации - в номере Kas Jauns от 27 февраля​.

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