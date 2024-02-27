Как выигрывать машины и тысячи евро? Рассказала победительница лотерей

Парсла пояснила, что работает в сфере коммерции, а лотерея для них с мужем - это хобби: каждую неделю они участвуют в розыгрышах SuperLoto и SuperBingo.



"Это началось десять лет назад с подачи первого мужа: начал он, потом присоединилась я", - лаконично объяснила Парсла.

Она рассказала, что покупает несколько лотерейных билетов по 2,50 евро в неделю, отметив, что они с мужем откладывают определенную сумму денег на это. Сумма двузначная.

"На нашем счету два выигранных автомобиля, а также денежные призы - не миллион, но дважды было 10 000 и 11 000 евро", - сказала Парсла.

Женщина добавила, что выигрыши приходят "по спирали". "Выстреливает денежный приз, потом какая-то тишина, потом машина, снова тишина, снова деньги, деньги, машина..."

Парсла говорит, что решающее значение имеет, конечно, удача, поскольку ни она, ни ее муж не используют какие-то специальные схемы. Она также согласилась с тем, что может быть и так, что траты на лотерейные билеты будут больше, чем выигрыш.

"Я заметила, что среда для меня самый удачный день обычно. И покупаю я не только в Огре, но и в Риге, когда там бываю", добавила Парсла.



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