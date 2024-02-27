Латвийский депутат попал в Топ-100 самых влиятельных членов Европарламента

Зиле является одним из нескольких вице-президентов Европарламента, и подобные топы, опубликованные до их пор, показывают, что должности играют значительную роль в оценке влияния депутатов ЕП.

Как сообщил представитель политика Карлис Бумейстерс, в прошлом году Зиле занял 16-е место в топе EU Matrix. В этом году в список из политиков стран Балтии также включены два литовских депутата. Рейтинг строится на основе "тысяч различных фактов и данных".

Общая эффективность депутатов каждой страны в рейтинге также оценивается. Из максимально возможных 33 баллов Латвия получила 27,48. В работе ЕП латвийские депутаты принимали активное участие в сферах транспорта, цифровизации и финансов. Суммарный рейтинг влияния депутатов соседних с Латвией стран ниже - у Эстонии 24,78 балла, у Литвы - 17,56. В целом, самыми влиятельными оказались немецкие депутаты.

Ранее "Топ-100" самых влиятельных депутатов ЕП составила международная неправительственная организация VoteWatch Europe. В 2020 и 2021 годах депутат ЕП Сандра Калниете (Новое Единство) была единственным латвийским политиком, вошедшим в "Топ-100" самых влиятельных депутатов ЕП. Калниете когда-то занимала важную должность в группе Европейской народной партии Европарламента. В 2019 году ни один из депутатов от стран Балтии не вошел в список 100 самых влиятельных политиков.

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