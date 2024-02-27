Видео ⟩ На кольце Мукусалас грузовик сбил легковую Volvo

Грузовик "столкнул" легковую машину с дороги.

После столкновения грузовой автомобиль "провез" перед собой легковушку на несколько метров, в результате чего трое пассажиров автомобиля Volvo оказались в безвыходной ситуации, сообщает программа.

Если со стороны кажется, что Volvo в аварии пострадала сильнее, то водитель грузовика Иво считает, что ремонт его машины обойдется дороже, так как она новее.

К счастью, ни один участник ДТП не получил увечий.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!