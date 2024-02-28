Российская армия испытала захваченную американскую боевую машину Bradley

В ходе тестирования Bradley был обстрелян из стандартного 30-мм пулемета 2А42 бронебойными пулями.

Хотя результаты испытаний не раскрываются, визуальные данные указывают на типичные признаки испытаний оружия. Кроме того, с боевой машины были сняты все блоки динамической защиты. Скорее всего это сделано для детального анализа.

Фото: defence-blog.com

Российские силы тщательно изучают образцы западной военной техники и вооружения, полученные в боях, чтобы выявить их слабые места. Аналитики предполагают, что россияне вряд ли попытаются копировать западную военную технику из-за различий в тактических концепциях и технологических ограничений их промышленной базы.

Тестирование захваченных военных машин подчеркивают продолжающиеся усилия России по сбору разведданных и повышению осведомленности о западных военных технологиях.

Однако проблемы, связанные с технологическими ограничениями и различиями в военных доктринах, могут ограничить способность России копировать или эффективно интегрировать западное оборудование в свой военный арсенал.

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