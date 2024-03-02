А ЭТО ГДЕ? ⟩ Тростники, озеро и "затопленный" лес: необычные природные тропы для прогулок в Латвии

На карьере оборудованы пляжи, волейбольная и детская площадки. Летом здесь работает небольшой вейкпарк.

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Тростниковая тропа озера Каниерис (Kaņiera ezera niedru taka)

На берегу озера находятся смотровая башня и небольшая прогулочная тропа. С башни открывается вид на озеро Каниерис - это отличное место для наблюдения за птицами. Пешеходные мостки были созданы летом 2013 года. Их длина составляет примерно 600 метров.

Уникальность этой тропы, конечно же, в тростниках. Она начинается на полуострове Риексту и ведет через тростниковые заросли на остров Андрейсала. Местами тропа размещена на водных понтонах, которые делают ее совсем уникальной, так как она слегка качается.

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Тропа в Царникаве (Carnikavas promenāde)

Променад в Царникаве - самый длинный в Латвии променад к морю. Его длина - 1800 м. Асфальтированная тропа ведет к морю через природный парк "Пиеюра". На выходных здесь обычно многолюдно, местные жители очень любят эту прогулочную тропу, многие приезжают из столицы и других городов, чтобы прогуляться по лесу, а потом и вдоль моря.

На подходе к дюнам каменную плитку сменяют доски, а перед выходом на море обустроена деревянная смотровая площадка. Для удобства посетителей вдоль променада создано несколько зон отдыха со скамейками и велосипедными стоянками.

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