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А ЭТО ГДЕ? ⟩ Тростники, озеро и "затопленный" лес: необычные природные тропы для прогулок в Латвии

Елена Фещенко (Савейко) rus.tvnet.lv
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Фото: RUS TVNET/instagram коллаж

Хорошие новости - в Латвии наконец наступает весна! На выходных станет теплее, и синоптики даже обещают пару солнечных дней в ближайшее время. Такую погоду точно не стоит упускать - рассказываем о природных тропах, где можно погулять, устроить пикник или просто подышать свежим воздухом. "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по необычным, но очень привлекательным местам в Латвии.

Природная тропа озера Слокас (Slokas ezera dabas taka)

Тропа длиной 3 км проходит вдоль живописного озера Слокас. Это идеальное место для неспешной прогулки за городом. Уникальность этой тропы в том, что она проходит над озером через лес, что создает особую волшебную атмосферу, не говоря уже о красивых кадрах для соцсетей. 

Тропа начинается и заканчивается у озера Слокас, где прибывших ждут автомобильная стоянка, место для пикника, плавучая смотровая башня и серный источник.

Недавно Латвию на несколько дней накрыл густой туман, что придало тропе еще более загадочную атмосферу, также в озере поднялся уровень воды. Юрмальское самоуправление советует всем желающим посетить тропу в ближайшее время, подумать о водонепроницаемой обуви.

Как добраться?

Природная тропа вокруг карьера Лидума (Līdumu karjera taka)

Природная тропа находится недалеко от Риги и совсем рядом с городом Олайне. Тропа огибает карьер Лидума, ее протяженность примерно 2,8 км. Тропа проходит прямо над карьером, позволяя насладиться красотой латвийской природы. 

На карьере  оборудованы пляжи, волейбольная и детская площадки. Летом здесь работает небольшой вейкпарк.

Как добраться?

Тростниковая тропа озера Каниерис (Kaņiera ezera niedru taka)

На берегу озера находятся смотровая башня и небольшая прогулочная тропа. С башни открывается вид на озеро Каниерис - это отличное место для наблюдения за птицами. Пешеходные мостки были созданы летом 2013 года. Их длина составляет примерно 600 метров.

Уникальность этой тропы, конечно же, в тростниках. Она начинается на полуострове Риексту и ведет через тростниковые заросли на остров Андрейсала. Местами тропа размещена на водных понтонах, которые делают ее совсем уникальной, так как она слегка качается.

Как добраться?

Тропа в Царникаве (Carnikavas promenāde)

Променад в Царникаве - самый длинный в Латвии променад к морю. Его длина - 1800 м. Асфальтированная тропа ведет к морю через природный парк "Пиеюра". На выходных здесь обычно многолюдно, местные жители очень любят эту прогулочную тропу, многие приезжают из столицы и других городов, чтобы прогуляться по лесу, а потом и вдоль моря. 

На подходе к дюнам каменную плитку сменяют доски, а перед выходом на море обустроена деревянная смотровая площадка. Для удобства посетителей вдоль променада создано несколько зон отдыха со скамейками и велосипедными стоянками.

Как добраться?

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