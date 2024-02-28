Призыв в СГО: 112 человек не откликнулись на повестку и не явились на проверку здоровья

23 января в случайном порядке было отобрано 300 призывников, а после прохождения проверки здоровья на службу будут призваны 150 человек.

Было разослано 280 повесток о прохождении проверки здоровья, так как после жеребьевки выяснилось, что у 20 потенциальных призывников сменилось место жительства, они несут профессиональную службу или не могут явиться по другим причинам.

168 молодых людей откликнулись на повестки, а 112 призывникам были отправлены повторные повестки. В оборонном ведомстве еще будут решать, что предпринять в отношении тех из них, кто не ответит и на повторную повестку.

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