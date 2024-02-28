Глава украинской разведки: задача-максимум - "полный развал" России

"Программой-максимум для Украины в войне с Россией является не только выход на границы 1991 года, но и развал РФ изнутри. В противном случае российские вторжения, наподобие того, что произошло два года назад 24 февраля, будут повторяться", - заявил Буданов украинскому изданию New Voice.

"Не только выход на конституционные границы, но и полный развал страны-оккупанта", - сказал глава разведки, комментируя максимальные задачи Украине.

Буданов также допустил начало переговоров между воюющими сторонами, но только в случае, если Украина будет освобождена до границ февраля 2014 года, или если у ВСУ будет значительное преимущество на поле боя. "Конечно, этого можно добиться не только комбинированным путем. Но чтобы это произошло, Украина должна получить значительное преимущество на поле боя", - сказал глава украинской разведки.

Он добавил, что украинское контрнаступление не дало желаемых результатов, поэтому ВСУ изменят свою стратегию и тактику, и главная цель - изменить характер боевых действий, снизив в них количество прямых контактных столкновений.

В конце января Буданов сообщил о новом контрнаступлении армии Украины этой весной. По его словам, российские силы иссякают и они не смогут провести наступательные операции "ранней весной".

Контрнаступление Украины весной 2023 года закончилось неудачно: ВСУ не удалось добиться значительных достижений на поле боя, войска не достигли основной цели - не перерезали сухопутный коридор между Россией и Крымом, который ведет через территории оккупированных Донецкой, Запорожской, а также Херсонской областей.

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