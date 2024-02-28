За кражу в Смилтенском крае задержана группа из шести человек

На прошлой неделе, в ночь на 21 февраля в волости Билскас Смилтенского края из дома были украдены три мотопилы, три триммера и шлем для лесозаготовительных работ. Материальный ущерб составил 4880 евро.

Полиция в связи с произошедшим незамедлительно начала уголовный процесс.

В ходе оперативных мероприятий в Балвском крае была задержана группа из шести лиц, в транспортных средствах которых были обнаружены украденные вещи.

К мужчинам 2003, 2004, 2005, 1993, 1998 и 1999 годов рождения применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В отношении мужчин начат уголовный процесс по факту кражи в группе по предварительному сговору. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до четырех лет, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.

Расследование в рамках уголовного процесса продолжается.

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