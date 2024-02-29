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Бельгия профинансирует поставку в Украину снарядов, найденных Чехией

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Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро Фото: AFP/SCANPIX

Бельгия заплатит 200 миллионов евро за 800 тысяч снарядов, которые Чехия уже нашла за границей в поисках боеприпасов для Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Де Кро. У каких стран они будут закуплены, не уточняется, но ранее в прессе упоминались три потенциальных поставщика боеприпасов, находящихся за пределами Евросоюза.

"Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов евро. Еще больше боеприпасов будет доставлено в ближайшие недели", - написал Де Кро в микроблоге X.

Президент Чехии Петр Павел заявил журналистам после Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, что Прага нашла за рубежом боеприпасы для Украины - 500 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч боеприпасов калибра 122 миллиметра. При этом Павел указал, что Чехии необходима финансовая помощь партнеров для закупки этих боеприпасов и их транспортировки.

В каких странах представители Чехии нашли эти снаряды, не уточняется. Ранее Politico писал, что соответствующие переговоры прошли в Южной Корее, Турции и ЮАР.

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