Бельгия профинансирует поставку в Украину снарядов, найденных Чехией

Бельгия заплатит 200 миллионов евро за 800 тысяч снарядов, которые Чехия уже нашла за границей в поисках боеприпасов для Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Де Кро. У каких стран они будут закуплены, не уточняется, но ранее в прессе упоминались три потенциальных поставщика боеприпасов, находящихся за пределами Евросоюза.
"Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов евро. Еще больше боеприпасов будет доставлено в ближайшие недели", - написал Де Кро в микроблоге X.
We can never match the sacrifice Ukraine is making every day.— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 28, 2024
But we can give President @ZelenskyyUa what he requested- more ammunition to fend off the Russian agressor.
Belgium will fund the Czech initiative for 200 million €.
More ammunition is coming in the next weeks. pic.twitter.com/mpfGHGDlrO
Президент Чехии Петр Павел заявил журналистам после Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, что Прага нашла за рубежом боеприпасы для Украины - 500 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч боеприпасов калибра 122 миллиметра. При этом Павел указал, что Чехии необходима финансовая помощь партнеров для закупки этих боеприпасов и их транспортировки.
В каких странах представители Чехии нашли эти снаряды, не уточняется. Ранее Politico писал, что соответствующие переговоры прошли в Южной Корее, Турции и ЮАР.
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