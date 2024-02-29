Бельгия профинансирует поставку в Украину снарядов, найденных Чехией

Бельгия заплатит 200 миллионов евро за 800 тысяч снарядов, которые Чехия уже нашла за границей в поисках боеприпасов для Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Де Кро. У каких стран они будут закуплены, не уточняется, но ранее в прессе упоминались три потенциальных поставщика боеприпасов, находящихся за пределами Евросоюза.