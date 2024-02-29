В Японии они превзошли Леди Гагу! В Ригу едут Amaranthe, DragonForce и Infected Rain

Начало концерта в 19:30, вход с 19:00.

Amaranthe была основана в 2008 году в Гетеборге. Через три года под эгидой финского лейбла Spinefarm Records вышел дебютный альбом группы,

который занял высокие места в чартах Финляндии и Швеции, а по популярности даже превзошел Леди Гагу в Японии.

На данный момент официальная дискография группы уже насчитывает шесть студийных альбомов, последние пять из которых входили в топ-5 Финляндии и топ-20 Швеции или близки к этому, а альбомы Maximalism (2016) и Manifest (2020) даже входили в рейтинги. Последний студийный альбом группы The Catalyst планируется выпустить в конце февраля.

Видео: Amaranthe - Maximize

Основанная в Лондоне группа DragonForce известна своими энергичными концертами, в которых доминируют эпически быстрые гитарные партии и превосходный вокал Марка Хадсона, а также тексты песен, основанные на фэнтезийных темах. Дискография группы насчитывает восемь альбомов,

но наибольшую популярность DragonForce принесли песни Through The Fire And Flames (около 237 миллионов прослушиваний на Spotify) и номинированная на премию "Грэмми-2009" Heroes Of Our Time.

Видео: DragonForce - Heroes Of Our Time

Infected Rain из Кишинева - одна из самых ярких групп тяжелой музыки последнего поколения.

Infected Rain Фото: Пресс-фото

Ее лидером является вокалистка Lena Scissorhands (настоящее имя - Елена Катарага), за короткое время ставшая одной из самых известных женщин в европейской метал-музыке.

Видео: Infected Rain - Orphan Soul

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