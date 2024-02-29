ВИДЕО ⟩ "Не улыбаются и не здороваются". Менталитет латвийцев шокировал американку

Во-первых, как отмечает девушка, люди не улыбаются и не здороваются с незнакомцами. "В США, когда я иду по улице или захожу в магазин, я приветствую каждого проходящего мимо незнакомца. Здесь, в Латвии, все не так. Для меня это было самое тяжелое - постоянно себя одергивать: "Не улыбайся, не улыбайся, не говори "привет", - сетует она.

Во-вторых, латыши дарят много подарков. "В США мы дарим подарки на дни рождения, праздники, на вечеринку можем прийти с бутылкой вина.

У нас не принято постоянно друг друга одаривать. Я никогда не получала столько подарков, как сейчас, живя в Латвии. У меня уже есть коллекция баночек с соленьями, домашним кетчупом, медом.

В осенние месяцы я очень мало покупала продуктов в магазинах, потому что мне часто дарили яблоки, огурцы, картофель, помидоры. Мне бы хотелось, чтобы такая привычка была и у американцев", - говорит тиктокер.