ВИДЕО ⟩ "Не улыбаются и не здороваются". Менталитет латвийцев шокировал американку

Обосновавшаяся в Латвии американка, ведущая в TikTok блог под ником theleashowtravel, делится культурным шоком и впечатлениями от местного менталитета.
Обосновавшаяся в Латвии американка, ведущая в TikTok блог под ником theleashowtravel, делится культурным шоком и впечатлениями от местного менталитета.
Во-первых, как отмечает девушка, люди не улыбаются и не здороваются с незнакомцами. "В США, когда я иду по улице или захожу в магазин, я приветствую каждого проходящего мимо незнакомца. Здесь, в Латвии, все не так. Для меня это было самое тяжелое - постоянно себя одергивать: "Не улыбайся, не улыбайся, не говори "привет", - сетует она.
Во-вторых, латыши дарят много подарков. "В США мы дарим подарки на дни рождения, праздники, на вечеринку можем прийти с бутылкой вина.
У нас не принято постоянно друг друга одаривать. Я никогда не получала столько подарков, как сейчас, живя в Латвии. У меня уже есть коллекция баночек с соленьями, домашним кетчупом, медом.
В осенние месяцы я очень мало покупала продуктов в магазинах, потому что мне часто дарили яблоки, огурцы, картофель, помидоры. Мне бы хотелось, чтобы такая привычка была и у американцев", - говорит тиктокер.
В-третьих, латыши часто дарят цветы. "И количество цветов имеет значение, есть даже цифры, которые приносят неудачу. Меня это удивляет, потому что я не думаю, что в США кто-то считает, сколько цветов в букете. Мы не обращаем на это внимания".
"Так что я надеюсь, что цветы, которые я дарила другим, никто не пересчитывал", - смеется американка.
@theleashowtravel
I finally feel like I have adjusted to these differences in Latvia :) did any of these culture shocks surprise you?♬ original sound - Lea
В-четвертых, это толчея в очередях. "В США мы соблюдаем порядок очереди, не толкаемся, уважаем людей. Если в США кто-то пытается пройти без очереди, то мы говорим человеку "Извини, я был здесь первым" или "Очередь начинается там".
В Латвии все по-другому. Первыми в автобус садятся те, кто находится ближе всего к двери. Люди толкаются у входа, пихаются локтями, особенно бабушки".
В-пятых, девушку смущает латвийская интерпретация слова "салат". Когда ей предложили побаловать себя салатом, она была удивлена поданным оливье, ведь в США слово "салат" означает салат из свежих овощей, без майонеза.
В одном из предыдущих видео американка назвала свои любимые латвийские продукты, некоторые из которых попробовала впервые.
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