Американка, проживающая в Латвии, показала свои любимые продукты и умилила пользователей TikTok

Девушка, которая представляется в соцсетях как "американка, проживающая в Латвии", начинает свой топ с конфет Gotiņa: "Я не знаю, как буду жить без них, когда вернусь".

В своем видео пользовательница TikTok также говорит: "Мне не нравится Cottage cheese (творог), но я люблю Biezpiens". Правда, она отмечает, что в Латвии этот продукт другой. В комментариях к видео пользователи отметили, что, скорее всего, она имеет в виду творожный сыр. Так, девушка отметила, что из творога в Латвии ей нравятся и десерты. Например, творожные пончики или пироги. В свою очередь, творожные сырки Kārums она сравнила с "кусочками чизкейка, но только лучше!".

В любимчиках оказалась и различная выпечка, драники, блины и чипсы, а также продукты, которые не являются латвийскими, но впервые американка попробовала их в Латвии.

Больше - в ее видео!

В комментариях многие пользователи умилились выбору девушки, начав советовать попробовать свои любимые конфеты Laima и торт Cielaviņa.

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