Действует на опережение. Кураев о патриархе Кирилле и Кремле

- Ничего не изменится. В начале 90-х годов был утопический период, когда те, кого называли мальчики в коротких штанишках, ставили утопический эксперимент на основе тех книг, которые они прочитали. Так вот, из стандартных рекомендаций в западных учебниках политологии было, что перед выборами надо заручиться поддержкой основных таргет-групп, в том числе конфессиональных. И для этого нужно встретиться и с лидерами конфессий. И поэтому демократы, вчерашние комсомольцы, которые ни про каких епископов, патриархов еще позавчера не знали, стали с ними фотографироваться и что-то обещать. Если произойдут какие-то радикальные перемены, западные учебники не изменятся. Если будет демократическое правительство, оно откажется от репрессий в адрес церкви. В самой церкви будет кипеть все тот же рессентимент, та же тоска по имперским временам, как хорошо было при Путине и Кирилле. А бороться с этим будет нельзя, потому что демократы же не могут вмешиваться в вопросы свободы веры, убеждений людей и так далее.