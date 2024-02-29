Фото, Видео ⟩ Президент поучаствовал в церемонии принятия присяги солдатами СГО

Галерея: Принятие присяги призывниками Службы государственной обороны

В церемонии также принял участие президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Мы все можем гордиться вами и вашим выбором. Мы благодарим вас за то, что вы не испугались и присоединились к Службе государственной обороны. Вы будете служить в штабном батальоне Национальных вооруженных сил, подразделении, которое выполняет две очень важные функции - боевые задачи, обеспечение руководства вооруженными силами, и в то же время вы являетесь визитной карточкой нашей страны и наших вооруженных сил, проводите церемонии, принимаете высокопоставленных гостей, демонстрируете готовность и боевые возможности наших вооруженных сил", - подчеркнул президент.

Он также поблагодарил родственников и родителей призывников.

"Хочу поблагодарить ваших родителей и родственников за то, что они воспитали таких молодых людей. Также хочу поблагодарить офицеров и инструкторов, которые уже многое сделали для того, чтобы вы стали солдатами наших вооруженных сил", - подчеркнул президент.

"Что бы вы ни выбрали после окончания службы -профессиональную службу или гражданскую жизнь, - вы будете хорошо подготовлены как к обороне нашей страны, так и к своей будущей профессиональной или частной жизни. Желаю всем вам плодотворной, интересной службы и того, чтобы вы все имели честь служить Латвии", - закончил речь президент.

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