Силиня: стратегическое партнерство Латвии и Польши станет теснее

Польша является надежным другом и стратегическим партнером Латвии, с которым можно расширять сотрудничество не только в вопросах безопасности и обороны, но и в сфере финансовых услуг и экономики в целом, заявила в четверг после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
На совместной пресс-конференции глав правительств двух стран Силиня подчеркнула, что это ее первый визит в Польшу в качестве премьера, при этом с Туском уже налажено хорошее сотрудничество в Европейском совете и других форматах.
Силиня рассказала, что оба лидера видят потенциал для расширения сотрудничества в таких сферах, как финансовые услуги, энергетика и транспорт. Общая цель двух стран - соединить столицы Латвии и Польши железнодорожными путями Rail Baltica.
Политики также обсудили развернутую Россией войну в Украине и опыт Латвии по запрету импорта сельскохозяйственной продукции России и Белоруссии. Туск выразил желание изучить решение Латвии, оценив его потенциальное внедрение и в Польше, отметила Силиня.
Оба лидера пообещали, что продолжат оставаться в числе "самых громких голосов", требующих дополнительной военной поддержки для Украины, чтобы та одержала победу в войне над захватчиком.
При этом обсуждалась необходимость эффективных и сбалансированных решений в связи с протестами и требованиями фермеров в странах Евросоюза.
Должностные лица также обсудили вопросы безопасности, необходимость увеличения военной поддержки Украины и укрепления оборонной промышленности в Евросоюзе, международную ситуацию и события в Молдавии, совместную работу по противодействию гибридной угрозе со стороны России и Белоруссии. Кроме того, обсуждались возможности расширения сотрудничества в экономике и синхронизация электросетей стран Балтии с европейскими сетями.
Премьер-министр рассказала о возглавляемой Латвией и Великобританией Коалиции дронов, к которой присоединились несколько стран, выдвинув амбицию поставки Украине миллиона дронов.
У премьер-министра также состоялись отдельные встречи с представителями польского коммерческого банка Bank Pekao и польского коммерческого банка PKO Bank Polski, с которыми обсуждались вопросы, связанные с латвийским рынком финансовых услуг и потенциальными возможностями для новых игроков рынка в Латвии.
В Варшаве Силиня возложила цветы к могиле неизвестного солдата. Она также встретилась с сотрудниками посольства Латвии в Польше, выразив благодарность за профессиональное представительство интересов нашей страны.
🇵🇱PM @DonaldTusk after the meeting with 🇱🇻PM @EvikaSilina: The topic of our discussion was #security in the region. Our countries are exposed to all kinds of threats coming from the East.— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) February 29, 2024
We also talked about the situation in #Moldova, disturbing signals from Transnistria and… pic.twitter.com/c5VZUJaj5U
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