Силиня: стратегическое партнерство Латвии и Польши станет теснее

На совместной пресс-конференции глав правительств двух стран Силиня подчеркнула, что это ее первый визит в Польшу в качестве премьера, при этом с Туском уже налажено хорошее сотрудничество в Европейском совете и других форматах.

Силиня рассказала, что оба лидера видят потенциал для расширения сотрудничества в таких сферах, как финансовые услуги, энергетика и транспорт. Общая цель двух стран - соединить столицы Латвии и Польши железнодорожными путями Rail Baltica.

Политики также обсудили развернутую Россией войну в Украине и опыт Латвии по запрету импорта сельскохозяйственной продукции России и Белоруссии. Туск выразил желание изучить решение Латвии, оценив его потенциальное внедрение и в Польше, отметила Силиня.

Оба лидера пообещали, что продолжат оставаться в числе "самых громких голосов", требующих дополнительной военной поддержки для Украины, чтобы та одержала победу в войне над захватчиком.

При этом обсуждалась необходимость эффективных и сбалансированных решений в связи с протестами и требованиями фермеров в странах Евросоюза.