Около 20 граждан Индии "застряли" в российской армии

Несколько индийцев, завербованных в российскую армию, рассказали информационному агентству AFP в прошлом месяце, что их заманили в российскую армию обещаниями высокой зарплаты и российских паспортов и отправили на фронт.

"Насколько мы понимаем, более 20 человек оказались в затруднительном положении", - заявил журналистам в Дели представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

"Мы стараемся сделать все возможное, чтобы освободить их до установленного срока. Мы находимся в постоянном контакте с российскими властями здесь, в Дели и Москве", - заявили власти Индии.

Несколько граждан Индии подали заявки на "вспомогательную работу" в российской армии, подтвердило министерство обороны РФ в январе.

Благодаря контактам министерства с российскими властями некоторые из них уже смогли прервать службу.

Как рассказали AFP индийские солдаты, им обещали должности, не предполагающие участия в боях. Однако их обучают обращению с автоматами Калашникова и другим оружием, а затем отправляют на фронт.

Правда, в русскоязычном контракте, подписанном мужчинами и увиденном AFP, упоминается "военная служба в Вооруженных силах Российской Федерации", а также требование "участвовать в боевых действиях" и "неограниченное служение российскому народу".

По мнению аналитиков, усилия России по вербовке индийцев - лишь малая часть глобальной вербовочной операции России, которая проводится параллельно с широкой кампанией в самой стране.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!