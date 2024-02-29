Около 20 граждан Индии "застряли" в российской армии

29 февраля Индия заявила, что работает над тем, чтобы добиться освобождения из вооруженных сил России около 20 индийских граждан, "застрявших" в рядах российской армии.
Несколько индийцев, завербованных в российскую армию, рассказали информационному агентству AFP в прошлом месяце, что их заманили в российскую армию обещаниями высокой зарплаты и российских паспортов и отправили на фронт.
"Насколько мы понимаем, более 20 человек оказались в затруднительном положении", - заявил журналистам в Дели представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.
"Мы стараемся сделать все возможное, чтобы освободить их до установленного срока. Мы находимся в постоянном контакте с российскими властями здесь, в Дели и Москве", - заявили власти Индии.
Несколько граждан Индии подали заявки на "вспомогательную работу" в российской армии, подтвердило министерство обороны РФ в январе.
Благодаря контактам министерства с российскими властями некоторые из них уже смогли прервать службу.
Как рассказали AFP индийские солдаты, им обещали должности, не предполагающие участия в боях. Однако их обучают обращению с автоматами Калашникова и другим оружием, а затем отправляют на фронт.
Правда, в русскоязычном контракте, подписанном мужчинами и увиденном AFP, упоминается "военная служба в Вооруженных силах Российской Федерации", а также требование "участвовать в боевых действиях" и "неограниченное служение российскому народу".
По мнению аналитиков, усилия России по вербовке индийцев - лишь малая часть глобальной вербовочной операции России, которая проводится параллельно с широкой кампанией в самой стране.
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