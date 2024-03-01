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Полиция арестовала подозреваемого в бросании "коктейля Молотова" в Музей оккупации

rus.tvnet.lv LETA
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Обновлено 1 марта 2024, 10:59
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Нападение на Музей оккупации
Нападение на Музей оккупации Фото: Zane Bitere/LETA

Государственная полиция задержала человека, который мог бросить горючую смесь в кабинет директора Музея оккупации Латвии Солвиты Вибы, подтвердил LETA министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он выражает благодарность Службе госбезопасности и Госполиции за профессиональную работу по выявлению и задержанию подозреваемого.

Министр считает, что результатом профессионально проделанной работы является не только задержание человека, но и скорость, с которой это было сделано, несмотря на то, что злоумышленник провел подготовку.

"Здесь большое значение имело прекрасное сотрудничество с Рижской муниципальной полицией (RPP), а оперативное раскрытие преступления произошло благодаря Центру видеонаблюдения RPP", - говорит министр.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 185 Уголовного закона, которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Козловскис указывает, что это уголовное преступление необходимо оценивать с учетом условий гибридной войны и такие преступления представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности. Он надеется, что преступник будет осужден по всей строгости закона и наказание будет соответствовать преступлению.

Премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" выразила благодарность правоохранительным органам за оперативную работу. Быстрое задержание было важно и для сотрудников музея, подчеркнула она.

Галерея: В помещения Музея оккупации бросили емкость с зажигательной смесью

Премьер-министр также отметила, что это преступление следует рассматривать в контексте гибридной войны, в условиях которой "мы сейчас живем".

Как сообщалось, вечером во вторник, 27 февраля, в Музей оккупации Латвии была брошена зажигательная смесь, в результате чего в кабинете директора музея на первом этаже сгорели стул и бумаги на площади 0,5 квадратных метра.

В отделе по общественным связям Госполиции агентству LЕТА подтвердили, что подозреваемый был задержан прошедшей ночью, и в течение 48 часов будет принято решение о мере пресечения. Полиция обратится в суд за санкцией на его заключение под стражу.

В полиции отметили, что расследование продолжается, поэтому более подробные комментарии об обстоятельствах и мотивах преступления не предоставляются.

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