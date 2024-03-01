Полиция арестовала подозреваемого в бросании "коктейля Молотова" в Музей оккупации

Он выражает благодарность Службе госбезопасности и Госполиции за профессиональную работу по выявлению и задержанию подозреваемого.

Министр считает, что результатом профессионально проделанной работы является не только задержание человека, но и скорость, с которой это было сделано, несмотря на то, что злоумышленник провел подготовку.

"Здесь большое значение имело прекрасное сотрудничество с Рижской муниципальной полицией (RPP), а оперативное раскрытие преступления произошло благодаря Центру видеонаблюдения RPP", - говорит министр.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 185 Уголовного закона, которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Козловскис указывает, что это уголовное преступление необходимо оценивать с учетом условий гибридной войны и такие преступления представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности. Он надеется, что преступник будет осужден по всей строгости закона и наказание будет соответствовать преступлению.

Премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" выразила благодарность правоохранительным органам за оперативную работу. Быстрое задержание было важно и для сотрудников музея, подчеркнула она.