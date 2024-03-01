Полиция арестовала подозреваемого в бросании "коктейля Молотова" в Музей оккупации

Государственная полиция задержала человека, который мог бросить горючую смесь в кабинет директора Музея оккупации Латвии Солвиты Вибы, подтвердил LETA министр внутренних дел Рихард Козловскис.
Он выражает благодарность Службе госбезопасности и Госполиции за профессиональную работу по выявлению и задержанию подозреваемого.
Министр считает, что результатом профессионально проделанной работы является не только задержание человека, но и скорость, с которой это было сделано, несмотря на то, что злоумышленник провел подготовку.
"Здесь большое значение имело прекрасное сотрудничество с Рижской муниципальной полицией (RPP), а оперативное раскрытие преступления произошло благодаря Центру видеонаблюдения RPP", - говорит министр.
По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 185 Уголовного закона, которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
Козловскис указывает, что это уголовное преступление необходимо оценивать с учетом условий гибридной войны и такие преступления представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности. Он надеется, что преступник будет осужден по всей строгости закона и наказание будет соответствовать преступлению.
Премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" выразила благодарность правоохранительным органам за оперативную работу. Быстрое задержание было важно и для сотрудников музея, подчеркнула она.
Галерея: В помещения Музея оккупации бросили емкость с зажигательной смесью
Премьер-министр также отметила, что это преступление следует рассматривать в контексте гибридной войны, в условиях которой "мы сейчас живем".
Как сообщалось, вечером во вторник, 27 февраля, в Музей оккупации Латвии была брошена зажигательная смесь, в результате чего в кабинете директора музея на первом этаже сгорели стул и бумаги на площади 0,5 квадратных метра.
В отделе по общественным связям Госполиции агентству LЕТА подтвердили, что подозреваемый был задержан прошедшей ночью, и в течение 48 часов будет принято решение о мере пресечения. Полиция обратится в суд за санкцией на его заключение под стражу.
В полиции отметили, что расследование продолжается, поэтому более подробные комментарии об обстоятельствах и мотивах преступления не предоставляются.
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