Reuters: Индийские нефтяные компании диктуют России правила и ищут альтернативы

Индия продолжит покупать российскую нефть только в том случае, если она будет дешевле установленного Западом ценового потолка в 60 долларов за баррель. Кроме того, закупленную нефть придется доставлять судами, не попавшими под санкции Запада, сообщает Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.
Фактор цен и санкций в настоящее время ограничивает желание и способность Индии продолжать покупать российскую нефть. В настоящее время Индия наращивает поставки из других источников, а санкции Вашингтона существенно подрывают торговлю с РФ, сообщили Bloomberg источники в индийской нефтеперерабатывающей отрасли.
В феврале Индия увеличила закупки нефти у Саудовской Аравии на 22%. Reliance Industries, крупнейший частный нефтеперерабатывающий завод Индии, купила наибольшее количество нефти с мая 2020 года. По состоянию на декабрь импорт нефти из РФ находится на уровне 1,5 миллиона баррелей, тогда как во втором квартале прошлого года этот показатель составлял более двух миллионов баррелей нефти в сутки.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы, возможно, и хотели бы закупать больше российской нефти, но для этого им нужна поддержка США, указали представители индийских компаний. Нефть, отгружаемая в российских портах, стоит около 60 долларов за баррель, что находится на уровне потолка цен, установленного западными странами, поэтому Индия получает скидку всего в 2-4 доллара. Это можно объяснить, среди прочего, ростом стоимости транспортировки нефти.
Такие цены не кажутся привлекательными индийским нефтеперерабатывающим заводам. Еще одним важным фактором являются санкции, с которыми может столкнуться завод, если он обслуживает танкеры, попавшие под санкции.
По данным многочисленных источников, индийские государственные компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum совместно обсуждают сделку с "Роснефтью" о покупке 400 000 баррелей нефти начиная с нового финансового года (начинается 1 апреля). Однако "Роснефть" готова предложить скидку всего в 3-3,5 доллара за баррель на сырую нефть сорта Dubai Crude. Действующий контракт предусматривает скидку в 8-9 долларов. Представители индийских компаний сомневаются, что они подпишут контракты с такой небольшой скидкой.
С октября 2023 года США ввели санкции против 64 танкеров. Инструменты отслеживания маршрутов судов показывают, что десятки танкеров после введения санкций прекратили перевозку нефти. 23 февраля одно такое судно - "Анатолий Колодкин" дрейфовало у берегов Алжира, а другое - NS Creation - прекратило перевалку грузов в море южнее Греции и не приняло нефть с другого судна, следует из данных Bloomberg.
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