Reuters: Индийские нефтяные компании диктуют России правила и ищут альтернативы

Фактор цен и санкций в настоящее время ограничивает желание и способность Индии продолжать покупать российскую нефть. В настоящее время Индия наращивает поставки из других источников, а санкции Вашингтона существенно подрывают торговлю с РФ, сообщили Bloomberg источники в индийской нефтеперерабатывающей отрасли.

В феврале Индия увеличила закупки нефти у Саудовской Аравии на 22%. Reliance Industries, крупнейший частный нефтеперерабатывающий завод Индии, купила наибольшее количество нефти с мая 2020 года. По состоянию на декабрь импорт нефти из РФ находится на уровне 1,5 миллиона баррелей, тогда как во втором квартале прошлого года этот показатель составлял более двух миллионов баррелей нефти в сутки.