На должность ректора ЛУ избран декан факультета бизнеса, управления и экономики Берзиньш

На должность ректора Латвийского университета (ЛУ) в пятницу избран нынешний декан факультета бизнеса, управления и экономики ЛУ Гундар Берзиньш.
Новый ректор избран во втором туре голосования: в нем он получил 106 голосов "за" и 78 голосов "против". В первом туре за Берзиньша проголосовали 88 членов учредительного собрания, 96 были против. Для избрания ректора ЛУ необходим по меньшей мере 101 голос участника учредительного собрания.
В качестве главных приоритетов стратегического развития ЛУ на ближайшие пять лет новый ректор видит передовой научный опыт, успехи студентов, превосходный академический персонал, сотрудничество с предпринимателями и государством, развитие инфраструктуры, введение четкой модели управления, финансовую стабильность, а также содействие узнаваемости ЛУ.
По данным архива агентства LETA, Берзиньш родился в 1971 году. Он получил степень доктора наук по управлению и в качестве ведущего исследователя участвовал во многих исследовательских проектах, является автором международных научных публикаций.
Берзиньш является членом-корреспондентом Латвийской академии наук. Параллельно он выполняет обязанности внештатного советника президента по вопросам конкурентоспособности и экономики Латвии, члена правления SSE Rīga Foundation и является членом совета студенческого бизнес-инкубатора ЛУ. Ранее занимал пост канцлера ЛУ. Работал в частном бизнесе, был председателем совета АО Olainfarm.
Из декларации должностного лица нового ректора следует, что в 2022 году он получил доход в размере 57 784 евро, в том числе 54 094 евро от ЛУ. Кроме того, Берзиньшем задекларированы накопления в размере 27 789 евро и долговые обязательства в размере 46 225 евро. Кроме того, он задекларировал восемь объектов недвижимости, три из которых находятся в совместной собственности.
Как сообщалось, ЛУ объявил открытый международный конкурс на должность ректора в конце сентября прошлого года. На конкурс поступило 24 заявки. На должность ректора были выдвинуты Берзиньш и профессор факультета бизнеса, управления и экономики ЛУ, прежняя советница ректора ЛУ Сигне Балиня.
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