На должность ректора ЛУ избран декан факультета бизнеса, управления и экономики Берзиньш

Из декларации должностного лица нового ректора следует, что в 2022 году он получил доход в размере 57 784 евро, в том числе 54 094 евро от ЛУ. Кроме того, Берзиньшем задекларированы накопления в размере 27 789 евро и долговые обязательства в размере 46 225 евро. Кроме того, он задекларировал восемь объектов недвижимости, три из которых находятся в совместной собственности.