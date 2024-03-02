В мае состоится традиционный велопробег "Критическая масса"

Велопробег пройдет 1 мая в 13:00, и его цель - напомнить политикам о том, что столице нужна безопасная велосипедная инфраструктура, подходящая для всех велосипедистов - от самых маленьких до пожилых.

Участвовать в "Критической массе" приглашаются не только велосипедисты, но и владельцы других средств передвижения с нулевым уровнем выбросов - скутеров, скейтов и роликовых коньков.

Перед началом заезда необходимо установить на телефон приложение Critical Maps, чтобы видеть в режиме онлайн маршрут.

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