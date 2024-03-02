Видео ⟩ Взрыв в Санкт-Петербурге: дрон врезался в жилой дом

Утром в субботу, 2 февраля, в Санкт-Петербурге пятиэтажный жилой дом получил повреждения после того, как в него врезался беспилотник. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на российские СМИ.
Издания сообщают, что на месте происшествия был слышен звук летящего дрона.
"Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы", - написал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на месте происшествия работают МСЧ и сотрудники силовых ведомств.
Позже комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга заявил, что к врачам обратились шесть жителей города, которые пожаловались "на переживаемый стресс". С симптомами стрессовой реакции госпитализирована 92-летняя женщина, пишет Русская служба BBC.
В жилой дом в Санкт-Петербурге врезался БПЛА. Об этом пишет связанный с силовиками телеграм-канал 112 и ряд других СМИ. Информации о пострадавших пока нет. pic.twitter.com/OhxFHsLoMy— Вот Так (@vottak_tv) March 2, 2024
Беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/faZz5eLUVn— Oles Filonenko 🤷🏼♂️ (@taxfreelt) March 2, 2024
Момент прилета по дому в Санкт-Петербурге https://t.co/s0PrHrsAco pic.twitter.com/ITZ8ZyeIQb— Вот Так (@vottak_tv) March 2, 2024
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