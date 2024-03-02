Сб, 2.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Взрыв в Санкт-Петербурге: дрон врезался в жилой дом

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: скриншот видео

Утром в субботу, 2 февраля, в Санкт-Петербурге  пятиэтажный жилой дом получил повреждения после того, как в него врезался беспилотник. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на российские СМИ.

Издания сообщают, что на месте происшествия был слышен звук летящего дрона.

"Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы", - написал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают МСЧ и сотрудники силовых ведомств.

Позже комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга заявил, что к врачам обратились шесть жителей города, которые пожаловались "на переживаемый стресс". С симптомами стрессовой реакции госпитализирована 92-летняя женщина, пишет Русская служба BBC.

 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх