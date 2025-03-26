"Я полностью беру на себя ответственность. Именно я создал эту группу. Обязанность координировать все лежит на мне", - заявил Уолтц в эфире передачи Лоры Ингрэм на телеканале Fox News, давая первое интервью по поводу данного инцидента с утечкой информации.

Уолтц также уточнил, что лично не знаком с главным редактором The Atlantic Джеффри Голдбергом, который оказался добавлен в этот чат по ошибке.

Президент США Дональд Трамп во вторник отклонил опасения по поводу безопасности после скандала, связанного с тем, что в обсуждение на платформе Signal, в котором участвовали высокопоставленные представители администрации и где обсуждались планы нанесения ударов по хуситским повстанцам в Йемене, по ошибке оказался добавлен и журналист.

В интервью телеканалу NBC Трамп назвал произошедшее "единственным сбоем за два месяца" и добавил, что это "не было серьезным". Он также подчеркнул, что его советник по национальной безопасности Майкл Уолтц "извлек урок".