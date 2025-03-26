Во вторник советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц взял на себя ответственность за то, что главный редактор журнала The Atlantic был по ошибке добавлен в закрытую групповую переписку, в которой обсуждались планы нанесения ударов по хуситам в Йемене.
Советник Трампа Майкл Уолтц взял на себя ответственность за утечку переписки о военных планах
"Я полностью беру на себя ответственность. Именно я создал эту группу. Обязанность координировать все лежит на мне", - заявил Уолтц в эфире передачи Лоры Ингрэм на телеканале Fox News, давая первое интервью по поводу данного инцидента с утечкой информации.
Уолтц также уточнил, что лично не знаком с главным редактором The Atlantic Джеффри Голдбергом, который оказался добавлен в этот чат по ошибке.
Президент США Дональд Трамп во вторник отклонил опасения по поводу безопасности после скандала, связанного с тем, что в обсуждение на платформе Signal, в котором участвовали высокопоставленные представители администрации и где обсуждались планы нанесения ударов по хуситским повстанцам в Йемене, по ошибке оказался добавлен и журналист.
В интервью телеканалу NBC Трамп назвал произошедшее "единственным сбоем за два месяца" и добавил, что это "не было серьезным". Он также подчеркнул, что его советник по национальной безопасности Майкл Уолтц "извлек урок".
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит в социальной сети X заявила, что в обсуждении не фигурировали ни военные планы, ни передача секретных материалов.
Как подтвердили в понедельник в Белом доме, Джеффри Голдберг оказался случайно добавлен в чат, где министр обороны Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные представители администрации Трампа тайно обсуждали предстоящие удары по хуситам в Йемене.
Трамп официально объявил об этих ударах 15 марта, однако Голдберг сообщил, что получил информацию о планируемых действиях за два часа до их начала - в чате на платформе Signal, куда он был добавлен по ошибке.
Голдберг также сообщил, что в этой группе Пит Хегсет делился сведениями о целях ударов, типах вооружения, которые будут использоваться США, а также о последовательности нанесения ударов.
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