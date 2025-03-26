По словам Браже, на встрече обе стороны подтвердили полную приверженность стратегическому партнёрству - как с балтийской, так и с американской стороны.

"Мы, как сказал Рубио, идеальные союзники во всех смыслах - будь то отношения с США, вклад в оборону, энергетическая независимость или общие интересы в рамках евроатлантического сотрудничества, включая кибердеятельность Китая", - отметила министр.

После встречи Браже написала в соцсети X (ранее Twitter), что балтийские государства и США - надежные партнёры, "и мы будем строить ещё более тесное сотрудничество в сфере безопасности и экономики".

В интервью LTV Браже добавила, что разговор был достаточно продолжительным. В числе тем обсуждалось и то, чего ожидать от предстоящего саммита НАТО в Гааге: интересы США и Латвии, а также вопросы военных закупок. США подтвердили, что продолжат оказывать военную помощь Латвии.

"О нас не забыли, - сказала министр. - Скорее, это было похоже на разговор со старыми друзьями, которые прекрасно понимают друг друга, у которых общие интересы и общее будущее сотрудничества".