США понимают обеспокоенность стран Балтии в вопросах безопасности - об этом в телефонном интервью Латвийскому телевидению (LTV) заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое единство") после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио.
По словам Браже, на встрече обе стороны подтвердили полную приверженность стратегическому партнёрству - как с балтийской, так и с американской стороны.
"Мы, как сказал Рубио, идеальные союзники во всех смыслах - будь то отношения с США, вклад в оборону, энергетическая независимость или общие интересы в рамках евроатлантического сотрудничества, включая кибердеятельность Китая", - отметила министр.
После встречи Браже написала в соцсети X (ранее Twitter), что балтийские государства и США - надежные партнёры, "и мы будем строить ещё более тесное сотрудничество в сфере безопасности и экономики".
В интервью LTV Браже добавила, что разговор был достаточно продолжительным. В числе тем обсуждалось и то, чего ожидать от предстоящего саммита НАТО в Гааге: интересы США и Латвии, а также вопросы военных закупок. США подтвердили, что продолжат оказывать военную помощь Латвии.
"О нас не забыли, - сказала министр. - Скорее, это было похоже на разговор со старыми друзьями, которые прекрасно понимают друг друга, у которых общие интересы и общее будущее сотрудничества".
Как сообщила советница министра Сигне Знотина-Знота агентству LETA, в ходе встречи с Рубио и министрами иностранных дел стран Балтии основное внимание было уделено военному сотрудничеству, оборонным закупкам, укреплению НАТО и ее способности сдерживать и защищать, а также поиску устойчивого и прочного мира в Украине.
Браже подчеркнула, что США остаются главным стратегическим союзником Латвии и всего Балтийского региона, и все стороны разделяют общее понимание необходимости укрепления оборонного сотрудничества и построения более мощного и безопасного Североатлантического альянса.
"Лично благодарю государственного секретаря США Марко Рубио за решение продолжать финансирование военной помощи Балтийским странам. Поддержка США была и остается важной для укрепления обороноспособности Латвии, а постоянное американское военное присутствие в регионе критически важно для долгосрочной безопасности страны", - подчеркнула министр.
Она поблагодарила США за неоценимую помощь Украине и усилия по достижению устойчивого мира - это важно не только для самой Украины, но и для долгосрочной безопасности Балтии и всей Европы. От имени Латвии Браже подтвердила приверженность продолжению санкционного давления на Россию, чтобы стимулировать ее к участию в мирном процессе и выполнению достигнутых соглашений.
Министр также отметила, что в 2025 году Латвия выделит на оборону рекордный бюджет в истории страны - более 1,5 миллиарда евро, что составляет 3,66% от ВВП. Принято решение увеличить этот показатель до 5%.
Министры Балтии проинформировали о шагах по укреплению энергетической независимости и безопасности, в том числе о закупках сжиженного природного газа (LNG) из США. Как сообщила Знотина-Знота, стороны также обозначили ряд конкретных проектов в области безопасности и экономики - в кибербезопасности и новых технологиях, где у Латвии есть серьезные наработки, включая развитие 5G/6G и квантовых технологий.
Во вторник министр Браже также провела встречи с сенаторами США - Митчем Макконнеллом, Джин Шахин и Джерри Мораном. Она поблагодарила Конгресс за поддержку Латвии в рамках Инициативы безопасности Балтии и подчеркнула стремление Латвии углубить сотрудничество с США в области обороны, сообщила её советница.
Согласно информации на сайте МИД Латвии, Браже находится с рабочим визитом в Вашингтоне 25-26 марта. В программе - встречи с государственным секретарем, представителями администрации США и Конгресса. Визит проходит по приглашению Марко Рубио.
Министр также приняла участие в мероприятии памяти жертв коммунистических депортаций, которое прошло у Мемориала жертвам коммунизма в Вашингтоне.
Кроме того, Браже посетила мероприятие, организованное посольством Латвии в честь удостоенного "Оскара" анимационного фильма "Поток". В рамках визита также запланирована встреча с латвийской диаспорой в США.
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